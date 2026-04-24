((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Porsche, Cohere, Bestinver)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** Porsche va céder ses participations dans les constructeurs de voitures de sport Bugatti et Rimac à un consortium dirigé par un fonds américain lié à la famille Sawiris, milliardaire égyptienne, ont annoncé les sociétés, alors que le nouveau directeur général de Porsche se concentre sur la relance de sa marque phare en difficulté. nL1N4170CE

** La société canadienne d'IA Cohere a accepté d'acheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha pour un montant non divulgué, dans le but d'accroître ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés. nL1N41706Z

** Le conglomérat espagnol Acciona ANA.MC étudie la vente de Bestinver, ce qui pourrait valoriser le gestionnaire d'actifs à environ 600 millions d'euros (700,92 millions de dollars), a rapporté vendredi le journal espagnol Expansion, citant des sources proches du dossier. nL1N41706A

** Le géant français de l'énergie TotalEnergies TTEF.PA a accepté d'investir dans un projet de parc éolien terrestre et de stockage d'énergie basé au Kazakhstan, évalué à 1,2 milliard de dollars, dont environ 75 % seront financés par des fonds externes, a indiqué la société. nL8N4170DX

** Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI pourrait envisager de céder sa participation dans l'assureur Generali GASI.MI dans le cadre de ses futurs plans de développement, mais ne le ferait que si le gouvernement de Rome approuvait l'acheteur, a déclaré une source informée du dossier. nL6N41709N