Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** BioCryst Pharmaceuticals < BCRX.O > a déclaré qu'elle achèterait Astria Therapeutics < ATXS.O > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 700 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de maladies rares.

** L'entreprise indienne Infosys < INFY.NS > a déclaré avoir remporté un contrat de 1,2 milliard de livres (1,59 milliard de dollars) auprès de la National Health Services Business Services Authority du Royaume-Uni.

** Rayonier < RYN.N > et PotlatchDeltic < PCH.O > ont annoncé qu'elles allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 8,2 milliards de dollars, dette comprise, pour créer l'une des plus grandes sociétés nord-américaines cotées en bourse dans le secteur du bois et des produits dérivés.

** Goldman Sachs < GS.N > a accepté d'acheter Industry Ventures, une société de capital-risque de premier plan qui gère 7 milliards de dollars d'actifs, dans le but d'étendre ses services aux entrepreneurs technologiques, a-t-il déclaré lundi.

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation dans Keurig Dr Pepper < KDP.O > après que l'entreprise de boissons a fait une acquisition pour renforcer son activité café que les investisseurs n'ont pas appréciée, ont déclaré lundi deux personnes familières avec le sujet.

** Bold Penguin, la plateforme de distribution d'assurance commerciale appartenant à American Family, a acquis l'insurtech SquareRisk, une place de marché qui cite et lie des produits MGA spécialisés, a-t-elle déclaré le 10 octobre.

** Les startups Fivetran et dbt Labs vont fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, créant une société d'infrastructure de données combinée avec un revenu annuel de près de 600 millions de dollars, ont déclaré les deux sociétés à Reuters.

** La société de capital-investissement Warburg Pincus a conclu un accord pour acheter la société allemande PSI Software pour plus de 700 millions d'euros (811 millions de dollars), l'actionnaire et client E.ON restant un investisseur stratégique, ont déclaré les deux sociétés lundi.

** Brookfield < BN.TO > a déclaré lundi qu'elle achèterait les 26% restants de la société américaine de gestion d'actifs Oaktree Capital Management pour environ 3 milliards de dollars, la société d'investissement cherchant à renforcer ses activités de crédit.

** La société d'investissement Citadel a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir 100 % de la société de négoce d'électricité FlexPower, basée à Hambourg.

