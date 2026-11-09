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(Ajouts: HealthSpan Partners, Charles River Laboratories, Irish Residential Properties REIT, MGA Optio, Virgin Active, NRG Mises à jour: BP)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 14 h 30 GMT:

** HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, a revu à la hausse son offre sur Surgery Partners SGRY.O pour la porter à 6 milliards de dollars, après avoir reçu une proposition concurrente non sollicitée émanant d’un tiers.

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** Un consortium soutenu par la société américaine Charles River Laboratories CRL.N a convenu d’acquérir et de privatiser Frontage Holdings 1521.HK , cotée à Hong Kong, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 4,83 milliards de HK$ (, soit 616 millions de dollars), a indiqué la société.

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** Irish Residential Properties REIT IRES.I a annoncé avoir accepté d’être racheté par le gestionnaire d’actifs alternatifs Barings, dans le cadre d’une opération qui valorise le plus grand bailleur immobilier résidentiel privé d’Irlande à environ 731 millions d’euros (, soit 815,80 millions de dollars).

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** L’agent général spécialisé (MGA) Optio a annoncé avoir acquis l’agent général spécialisé norvégien SAFE Forsikring, renforçant ainsi sa présence dans les pays nordiques et ajoutant à son portefeuille une activité de souscription dans le domaine de l’aquaculture.

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** Virgin Active, l’exploitant de clubs de remise en forme détenu majoritairement par le groupe d’investissement sud-africain Brait BATJ.J , a conclu un accord en vue d’acquérir Holmes Place Germany, faisant ainsi son entrée sur le plus grand marché européen du fitness et élargissant ainsi sa base de revenus à l’international.

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** Le producteur d’électricité NRG Energy NRG.N a annoncé la vente de six centrales électriques au gaz naturel, d’une capacité totale de 4,9 gigawatts, à LS Power pour 4 milliards de dollars en numéraire, dans le but de redistribuer davantage de bénéfices à ses actionnaires et de réduire sa dette.

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** BP BP.L a cédé l’intégralité de sa participation de 49,9 % dans une coentreprise indonésienne d’exploitant de stations-service à des filiales de son partenaire indonésien AKR Corporindo AKRA.JK , a indiqué AKR dans un communiqué.

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** CNH CNH.N cède une participation de 70 % dans son activité d’équipements de construction à la société japonaise Kobelco Construction Machinery, a-t-il annoncé, concluant ainsi une réorganisation de longue haleine qui permettra au groupe de se consacrer exclusivement au secteur agricole.

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** Le groupe indien Jindal et le sidérurgiste italien Arvedi Group ont soumis des offres fermes pour l'ancienne aciérie italienne Ilva, ont déclaré les commissaires spéciaux chargés de superviser l'entreprise, alors que le gouvernement cherche un repreneur pour ce groupe industriel en difficulté.

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** Eramet ERMT.PA est en pourparlers pour céder des participations dans ses activités minières de lithium et de nickel en Argentine et en Indonésie, dans le cadre de ses efforts pour assainir ses finances, a indiqué la société française.

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** Mitsui Chemicals 4183.T a annoncé qu’elle allait acquérir le fabricant de matériaux pour la fabrication de puces JSR auprès du fonds soutenu par l’État Japan Investment Corp pour 1 840 milliards de yens (11,61 milliards de dollars), avec la participation de la Banque de développement du Japon.

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** La société japonaise Sojitz Corp 2768.T a signé un protocole d’accord en vue d’acquérir une participation de 5 % dans le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials, a indiqué le conglomérat vietnamien.

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** La société canadienne Strathcona Resources SCR.TO a annoncé dimanche qu’elle allait acquérir Greenfire Resources

GFR.TO dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,7 milliards de dollars canadiens (1,91 milliard de dollars) à 2,9 milliards de dollars canadiens, dette comprise, alors que le producteur de pétrole renforce sa présence dans la région des sables bitumineux de l’Alberta.

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** La compagnie aérienne israélienne Israir ISRG.TA est en pourparlers préliminaires en vue d’acquérir son principal concurrent local, Arkia, afin de mieux rivaliser avec les transporteurs étrangers, a déclaré le directeur général Uri Sirkis dans une lettre adressée à son personnel.

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** Le groupe brésilien CSN a signé un accord en vue de céder sa filiale cimentière, CSN Cimentos, à la société chinoise Huaxin, dans le cadre d’une transaction évaluant l’entreprise à 12,7 milliards de reais (2,31 milliards de dollars) sur la base de la valeur d’entreprise, a-t-il annoncé dimanche.

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