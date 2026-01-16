 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: TransDigm Group, Auction Technology Group, Brava Energia)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** Le fabricant de composants aéronautiques TransDigm Group < TDG.N > a déclaré qu'il achèterait Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation Holdings à la société de capital-investissement Vance Street Capital pour environ 2,2 milliards de dollars, y compris certains avantages fiscaux.

nL4N3YH14J

** Le principal actionnaire d'Auction Technology Group < ATG.L >, FitzWalter Capital, a augmenté sa proposition de rachat de l'opérateur britannique de vente aux enchères en ligne à 491 millions de livres (658,4 millions de dollars) après plusieurs refus. nL6N3YH0P2

** La société pétrolière brésilienne Brava Energia < BRAV3.SA > a annoncé l'acquisition des parts détenues par la société malaisienne Petronas < IPO-PETO.KL > dans deux champs offshore pour 450 millions de dollars, donnant ainsi le coup d'envoi d'un nouveau plan stratégique défini par le nouveau directeur général de la société. nL1N3YH0AQ

** La société américaine Worthington Steel < WS.N > prévoit d'acheter la société allemande Kloeckner & Co < KCOGn.DE > dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de négoce de métaux à 2,4 milliards de dollars, alors que la société cherche à renforcer sa position en Amérique du Nord.

nL4N3YG239

** Delfin a exclu les négociations en cours pour vendre sa participation dans Monte dei Paschi, resserrant les rangs autour du directeur général Luigi Lovaglio, alors que les spéculations sur une approche potentielle d'UniCredit < CRDI.MI > pour la banque poussent les actions à la hausse. nL8N3YH0B2

** La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp < 8058.T > a déclaré qu'elle reprendrait les actifs de production de schiste et d'infrastructure d'Aethon Energy Management aux États-Unis pour 7,53 milliards de dollars afin de renforcer sa chaîne de valeur dans le secteur du gaz. nL6N3YH08T

