Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées jeudi jusqu'à 10 h 30 GMT:

** BP BP.L est en pourparlers avec Petrobras PETR3.SA en vue de céder une participation dans le bloc pétrolier de Bumerangue, au large des côtes brésiliennes, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T0R1

** La banque espagnole Santander SAN.MC a proposé d'acquérir la participation restante d'environ 10 % qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne SANB11.SA par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 1,9 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars), suite à une hausse de 5 % du rapport d'échange. nL5N46T0JW

** Le groupe britannique de sous-traitance Serco SRP.L a annoncé qu’il allait racheter les activités américaines de la société de technologies de défense QinetiQ QQ.L pour 292 millions de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le plus grand marché mondial de la défense. nL3N46T0M0

** La société indonésienne de pétrole et de gaz Pertamina est en passe d'acquérir un nouveau gisement pétrolier en Amérique du Sud dans le cadre d'une initiative visant à garantir l'approvisionnement énergétique, a déclaré le directeur général adjoint Oki Muraza aux députés. nL6N46T0I9