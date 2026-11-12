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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:09

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Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 30 GMT :

** SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O poursuivent leurs négociations en vue d’une fusion et un accord pourrait être annoncé dès le mois de décembre, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T1EC

** Les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet de rachat de Global Payments GPN.N , selon deux sources proches du dossier. nL6N46S1C5

** La banque régionale américaine Hancock Whitney HWC.O va racheter Trustmark TRMK.O , une banque de taille plus modeste, dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur d’environ 3,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux établissements bancaires basés dans le Mississippi. nL3N46T17X

** BP BP.L est en pourparlers avec Petrobras PETR3.SA en vue de céder une participation dans son bloc pétrolier de Bumerangue, au large des côtes brésiliennes, ont déclaré à Reuters deux sources au sein de la compagnie pétrolière publique brésilienne, tout en précisant que cette transaction potentielle n’était pas considérée comme une priorité. nL6N46T0S8

** La banque espagnole Santander SAN.MC a revu à la hausse son offre de 1,9 milliard d’euros (2,1 milliards de dollars) visant à acquérir les quelque 10 % de participation qu’elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne SANB11.SA , en augmentant de 5 % le rapport d’échange proposé dans le cadre de l’opération d’échange d’actions . [ nL5N46T0JW]

** Le groupe britannique de sous-traitance Serco SRP.L a annoncé qu’il allait racheter les activités américaines de la société de technologies de défense QinetiQ QQ.L pour 292 millions de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le plus grand marché mondial de la défense. nL3N46T0M0

** La société indonésienne de pétrole et de gaz Pertamina est en passe d’acquérir un nouveau gisement pétrolier en Amérique du Sud dans le cadre d’une initiative visant à garantir son approvisionnement énergétique, a déclaré le directeur général adjoint Oki Muraza aux députés. nL6N46T0I9

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions
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