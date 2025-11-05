((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Arthur J Gallagher a acquis Surescape Insurance Services, basé dans le Colorado, afin d'améliorer ses capacités de courtage d'assurance et de cautionnement dans le secteur de la construction, a annoncé le courtier mardi.

** Le français CEVA Logistics a finalisé l'acquisition du prestataire logistique turc Borusan Tedarik auprès de Borusan Yatirim < BRYAT.IS > pour 383 millions de dollars, a indiqué le conglomérat turc dans un communiqué boursier.

** The Woodlands Financial Group (TWFG) a acquis Alabama Insurance Agency et ses 20 agences affiliées à travers l'Etat, a déclaré mardi l'intermédiaire d'assurance basé au Texas.

** E. Sun Financial < 2884.TW >, le huitième holding financier de Taïwan en termes d'actifs, a déclaré qu'il allait acquérir la compagnie d'assurance-vie Mercuries Life < 2467.TW > dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions.

** Le distributeur britannique Marks & Spencer < MKS.L > n'a pas discuté de l'achat des 50 % de l'entreprise Ocado Retail qu'il ne possède pas, le directeur général ayant déclaré qu'une telle opération n'était pas actuellement dans ses plans.

** Ovintiv < OVV.N > a déclaré qu'elle achèterait le reste de NuVista Energy < NVA.TO > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi la présence du producteur de schiste dans le bassin de Montney au Canada.

** Sonida Senior Living < SNDA.N > est en pourparlers avancés pour acquérir CNL Healthcare Properties < CHTH.PK > dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,8 milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

** Apollo Global < APO.N > a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzas Papa John's < PZZA.O > à 64 dollars par action, selon deux personnes au courant de l'affaire, alors que Wall Street attend de voir ce qui devrait être un rapport sur les bénéfices difficile jeudi.

** TriMas Corp < TRS.O > vend son segment aérospatial à une filiale de la société d'investissement Tinicum pour 1,45 milliard de dollars, a-t-elle déclaré mardi, dans le but de se concentrer sur son activité principale d'emballage au milieu d'une pression de la part de l'investisseur activiste Barington Capital.

** Starbucks < SBUX.O > a déclaré qu'elle vendrait le contrôle de ses opérations en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'un accord qui évalue l'activité à 4 milliards de dollars - l'une des plus importantes cessions d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

** L'intermédiaire d'assurance allemand MRH Trowe, soutenu par AnaCap Financial Partners, a renforcé sa présence régionale avec l'achat d'une participation majoritaire dans l'assureur de transactions M&A Pantheon Underwriters.

** La société de services immobiliers CBRE Group Inc < CBRE.N > a déclaré avoir acquis la société de maintenance d'infrastructures Pearce Services auprès de New Mountain Capital pour environ 1,2 milliard de dollars en espèces, avec un complément de prix potentiel pouvant aller jusqu'à 115 millions de dollars.

