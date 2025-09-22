((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1945 GMT lundi:

** Nvidia NVDA.O investira jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournira des puces pour les centres de données, ont déclaré les entreprises, marquant un lien entre deux des acteurs les plus en vue dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. nL3N3V9179

** KBC Group KBC.BR a déclaré qu'il n'étudiait que l'acquisition de l'assureur Ethias NV après que Bloomberg News ait rapporté que le banque belge envisageait un accord avec son rival néerlandais ABN Amro Bank ABNd.AS . nL3N3V9161

** Compass COMP.N , le plus grand courtier en immobilier résidentiel des États-Unis, est prêt à acheter Anywhere Real Estate HOUS.N dans une transaction évaluée à 4,2 milliards de dollars, alors qu'il cherche à renforcer son portefeuille dans un contexte de concurrence accrue sur le marché stagnant de l'immobilier. nL3N3V90QJ

** Le président Donald Trump déclarera cette semaine que l'accord de cession des activités américaines de TikTok de son propriétaire chinois ByteDance répondra aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche, ajoutant que les investisseurs incluront Oracle

ORCL.N et la société de capital-investissement Silver Lake.

** Keppel DC REIT KEPE.SI , société d'investissement immobilier dans les centres de données cotée à Singapour, a déclaré qu'elle achèterait un centre de données à Tokyo avec sa société mère Keppel KPLM.SI pour 82,1 milliards de yens japonais (555,29 millions de dollars). nL3N3V9152

** ODP Corporation ODP.O , qui possède les magasins de fournitures de bureau Office Depot et OfficeMax, a accepté d'être privatisée par une filiale d'Atlas Holdings pour un montant d'environ 1 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés. nL6N3V90LV

** Saks Global, société mère de la chaîne de grands magasins haut de gamme Saks Fifth Avenue, a déclaré qu'elle avait entamé un processus visant à explorer la vente d'une participation minoritaire dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman pour aider à réduire la dette, a déclaré un porte-parole à Reuters.

** Strive ASST.O a déclaré qu'elle allait acquérir Semler Scientific SMLR.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 1,34 milliard de dollars, alors que la société de trésorerie en bitcoin s soutenue par l'ancien candidat républicain à la présidence des États-Unis, Vivek Ramaswamy, cherche à étendre ses avoirs en crypto-monnaies.

** L'opérateur international de loterie Allwyn International va acquérir une participation de 62 % dans l'opérateur américain de sports fantastiques PrizePicks pour un montant initial en espèces de 1,6 milliard de dollars, ce qui permettra à Allwyn d'étendre sa présence sur le marché lucratif des jeux aux États-Unis. nL2N3V90GX

** Le promoteur immobilier des Émirats arabes unis Arada a acquis une participation de 75 % dans le promoteur britannique Regal, ce qui constitue sa deuxième incursion internationale après le lancement de ses activités en Australie l'année dernière. nL2N3V909K

** Le fournisseur de services de santé Premier PINC.O a déclaré qu'il avait accepté d'être racheté par une filiale de la société d'investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,6 milliards de dollars.

** Le groupe de médias français Canal+ CAN.L a annoncé la création d'un nouveau conseil d'administration pour diriger le radiodiffuseur sud-africain MultiChoice MCGJ.J après avoir pris le contrôle de la société par le biais d'une acquisition de 35 milliards de rands (2,02 milliards de dollars). nL3N3V90LM

** La banque espagnole BBVA BBVA.MC a déclaré qu'elle avait relevé de 10% son offre d'achat sur sa petite rivale Sabadell SABE.MC pour la porter à 17 milliards d'euros (19,95 milliards de dollars), dans le cadre de sa tentative de créer la deuxième banque du pays en termes d'actifs. nL5N3V905E

** Le gouvernement indien prévoit de vendre des participations minoritaires dans une demi-douzaine d'entreprises publiques, a déclaré le secrétaire chargé des désinvestissements, Arunish Chawla, à la chaîne de télévision CNBC-TV18. nL2N3V905I

** Le fonds de pension canadien La Caisse achètera le développeur australien d'énergies renouvelables Edify Energy pour 1,1 milliard de dollars australiens (724,57 millions de dollars), ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun.

** Ardonagh Europe a accepté d'acquérir le courtier français en gros et spécialisé Groupe Leader Insurance (GLI), a déclaré la société. nL6N3V90BI

