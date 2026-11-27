Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 15 h 10 GMT :

** Le groupe d'investissement tchèque AKIPIA a conclu un accord en vue d'acquérir Kiekert, l'un des principaux fabricants de systèmes de verrouillage automobile. nL5N4780MK

** Deutsche Boerse DB1Gn.DE a obtenu l’autorisation inconditionnelle des autorités européennes de la concurrence pour son acquisition, d’un montant de 5,35 milliards d’euros (5,87 milliards de dollars), de la plateforme de transactions de fonds Allfunds ALLFG.AS , les régulateurs ayant estimé que l’opération ne soulevait aucun problème de concurrence. nL5N4780OU

** La société brésilienne d’énergie et de matières premières Raizen envisage de céder sa branche de distribution de carburants dans le cadre d’un plan de désinvestissement plus large, a déclaré à Reuters son actionnaire fondateur, Rubens Ometto. nL2N4780EP

** Un consortium bancaire dirigé par la plus grande banque du Kazakhstan, Halyk HSBK.KZ , a levé 1,5 milliard de dollars pour financer l’acquisition par l’investisseur privé Central Asia Resources Holding Ltd de la société minière aurifère kazakhe Altynalmas ALMS.KZ , a indiqué Halyk. nL6N4780LY

** Les offres reçues par le gouvernement belge pour une participation de 20 % dans la banque publique Belfius se sont avérées trop faibles, a déclaré le ministre des Finances, Jan Jambon, devant le Parlement. nL2N4780B5

** L'action de Japan Tobacco 2914.T a bondi à l'annonce d'un éventuel partenariat entre la société et Altria MO.N en vue d'acquérir, puis de scinder, le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L , dans le cadre d'une opération potentielle de plusieurs milliards de dollars. nL2N478004

** Tesla TSLA.O a soumis un projet d’acquisition du fournisseur allemand de systèmes de fabrication EMAG, qui produit également des pièces pour des robots humanoïdes, comme l’indique un document déposé auprès de l’autorité allemande de la concurrence. nL5N4780F8

** La société française de technologie laser Lumibird LBIRD.PA a annoncé avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe de défense Thales TCFP.PA en vue de la cession d’une participation de 51,6 % détenue par son directeur général et actionnaire majoritaire, Marc Le Flohic. nL6N47808A

** L'investisseur dans les infrastructures I Squared Capital est en négociations avancées en vue d'acquérir le groupe allemand de publicité extérieure Stroeer SAXG.DE , relançant ainsi des discussions qui s'étaient enlisées plus tôt cette année, selon deux sources proches du dossier. nL6N4760YK

** Le fournisseur allemand de composants automobiles et industriels Schaeffler SHA0n.DE a cédé une participation de 6,5 % dans sa filiale indienne, générant un produit net de plus de 300 millions d’euros (330 millions de dollars), a déclaré jeudi son directeur général à Reuters. nL3N4770SQ

** Le groupe semencier Vilmorin a entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir son concurrent français Lidea afin de renforcer sa position sur le marché européen des semences, a annoncé jeudi la société mère de Vilmorin. nL2N47708R

** La banque italienne Banco Desio DESI.MI a accepté d’acquérir une participation majoritaire de 85,3 % dans la Cassa di Risparmio di Orvieto auprès de la Banca del Mezzogiorno pour environ 124 millions d’euros (136 millions de dollars), ont annoncé jeudi les deux établissements bancaires dans un communiqué de presse conjoint. nL5N4770UO