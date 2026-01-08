 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** La société saoudienne SABIC < 2010.SE > a accepté de vendre ses activités pétrochimiques européennes et ses activités de thermoplastiques techniques en Europe et aux Amériques pour une valeur d'entreprise combinée de 950 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration au cours d'un ralentissement de l'industrie. nL6N3Y90DR

** Eli Lilly < LLY.N > achètera le développeur de médicaments auto-immuns Ventyx Biosciences < VTYX.O > pour 1,2 milliard de dollars en espèces, ont déclaré les entreprises mercredi, marquant la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès pour le diabète et la perte de poids. nL4N3Y81JD

** AbbVie < ABBV.N > a nié mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines < RVMD.O > après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer. nL4N3Y81GA

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBVIE
233,420 USD NYSE +4,19%
ELI LILLY & CO
1 107,710 USD NYSE +4,10%
REVOLUTION MEDIC
102,6900 USD NASDAQ +28,60%
VENTYX BIOSCIENS
13,7350 USD NASDAQ +36,67%
