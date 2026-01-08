((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** La société saoudienne SABIC < 2010.SE > a accepté de vendre ses activités pétrochimiques européennes et ses activités de thermoplastiques techniques en Europe et aux Amériques pour une valeur d'entreprise combinée de 950 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration au cours d'un ralentissement de l'industrie. nL6N3Y90DR

** Eli Lilly < LLY.N > achètera le développeur de médicaments auto-immuns Ventyx Biosciences < VTYX.O > pour 1,2 milliard de dollars en espèces, ont déclaré les entreprises mercredi, marquant la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès pour le diabète et la perte de poids. nL4N3Y81JD

** AbbVie < ABBV.N > a nié mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines < RVMD.O > après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer. nL4N3Y81GA