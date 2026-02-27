((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT vendredi:

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir l'opérateur de centres de données nordiques atNorth auprès de la société de capital-investissement Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun. nL4N3ZN0NW

** L'entreprise italienne A2A A2.MI , réagissant aux informations faisant état d'un possible rachat et d'une fusion avec le groupe d'énergies renouvelables Erg ERG.MI , a déclaré vendredi qu'elle explorait des "options stratégiques", mais qu'elle n'avait pris aucune décision. nL8N3ZN0ZD

** Holcim HOLN.S veut être un consolidateur dans l'industrie fragmentée des matériaux de construction et poursuivra ses acquisitions en 2026 après avoir acheté 18 sociétés en 2025, a déclaré vendredi le directeur général Miljan Gutovic. nS8N3WA07C

** Les actions de Senior SNR.L ont bondi vendredi après que la société d'ingénierie britannique a déclaré avoir reçu plusieurs offres de rachat au cours des derniers mois et qu'elle envisage deux d'entre elles, des discussions étant également en cours avec un soumissionnaire potentiel. nL6N3ZN0FR

** Paramount Skydance PSKY.O est sorti vainqueur d'une bataille de plusieurs mois pour acquérir Warner Bros Discovery

WBD.O , après que le géant du streaming Netflix NFLX.O a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien. nL4N3ZM2EQ

** Brinks Co BCO.N a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir NCR Atleos NATL.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait chuter les actions du fournisseur de gestion de trésorerie et de logistique de 6 % dans les échanges après les heures de bureau, à 126,90 dollars.

** Specialty Program Group (SPG) a acquis Proper Insurance, une MGA basée à Bozeman, dans le Montana, spécialisée dans les locations de courte durée. nL6N3ZM0Z5