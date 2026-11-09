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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 10h30 GMT:

** CNH CNH.N cède une participation de 70% dans son activité d'équipements de chantier à la société japonaise Kobelco Construction Machinery, a-t-il annoncé, concluant ainsi une réorganisation de longue haleine qui permettra au groupe de se consacrer exclusivement au secteur agricole.

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** BP BP.L a cédé l'intégralité de sa participation de 49,9% dans une coentreprise indonésienne d'exploitation de stations-service à des filiales de son partenaire indonésien AKR Corporindo AKRA.JK , a indiqué AKR dans un communiqué.

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** Le groupe indien Jindal et le sidérurgiste italien Arvedi Group ont soumis des offres fermes pour l'ancienne aciérie italienne Ilva, ont indiqué les commissaires spéciaux chargés de superviser l'entreprise, alors que le gouvernement cherche un repreneur pour ce groupe industriel en difficulté.

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** Eramet ERMT.PA est en pourparlers pour céder des participations dans ses activités minières de lithium et de nickel en Argentine et en Indonésie, dans le cadre de ses efforts pour assainir ses finances, a déclaré la société française.

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** Mitsui Chemicals 4183.T a annoncé qu’elle allait acquérir le fabricant de matériaux pour la fabrication de puces JSR auprès du fonds soutenu par l’État Japan Investment Corp pour 1.840 milliards de yens (11,61 milliards de dollars), avec la participation de la Banque de développement du Japon.

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** La société japonaise Sojitz Corp 2768.T a signé un protocole d’accord en vue d’acquérir une participation de 5% dans le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials, a indiqué le conglomérat vietnamien.

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** La société canadienne Strathcona Resources SCR.TO a annoncé dimanche qu’elle allait acquérir Greenfire Resources

GFR.TO dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,7 milliards de dollars canadiens (1,91 milliard de dollars) à 2,9 milliards de dollars canadiens, dette comprise, alors que le producteur de pétrole renforce sa présence dans la région des sables bitumineux de l’Alberta.

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** La compagnie aérienne israélienne Israir ISRG.TA est en pourparlers préliminaires en vue d’acquérir son principal concurrent local, Arkia, afin de mieux rivaliser avec les transporteurs étrangers, a déclaré le directeur général Uri Sirkis dans une lettre adressée à son personnel.

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** Le groupe brésilien CSN a signé un accord en vue de céder sa filiale cimentière, CSN Cimentos, à la société chinoise Huaxin, dans le cadre d’une transaction évaluant l’entreprise à 12,7 milliards de reais (2,31 milliards de dollars) sur la base de la valeur d’entreprise, a-t-il annoncé dimanche.

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