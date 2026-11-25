Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 10 h 37 GMT:
** LG Electronics Inc 066570.KS va céder jusqu'à 2 % du capital de sa filiale indienne sur le marché libre afin de se conformer aux normes relatives au pourcentage minimum d'actionnariat public, a déclaré LG Electronics India LGEL.NS . nL3N4760TK
** La société allemande de technologie de défense Helsing a déclaré ne pas être impliquée dans un processus de rachat de la start-up néerlandaise Destinus, en réponse à un article du Handelsblatt selon lequel elle envisageait d'acquérir cette société basée aux Pays-Bas. nL2N4760B9
** La société japonaise d’exploration pétrolière et gazière Japan Petroleum Exploration 1662.T a indiqué que sa filiale norvégienne avait conclu un accord pour acquérir des participations dans le champ pétrolier de Goliat ainsi que des licences d’exploration auprès d’Equinor EQNR.OL , dans le cadre de son expansion en Norvège. nL2N4760CE
** Le fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems a racheté Tailwind, une insurtech spécialisée dans la récupération de documents et de données. nL6N475176(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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