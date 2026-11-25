Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 10 h 37 GMT:

** LG Electronics Inc 066570.KS va céder jusqu'à 2 % du capital de sa filiale indienne sur le marché libre afin de se conformer aux normes relatives au pourcentage minimum d'actionnariat public, a déclaré LG Electronics India LGEL.NS . nL3N4760TK

** La société allemande de technologie de défense Helsing a déclaré ne pas être impliquée dans un processus de rachat de la start-up néerlandaise Destinus, en réponse à un article du Handelsblatt selon lequel elle envisageait d'acquérir cette société basée aux Pays-Bas. nL2N4760B9

** La société japonaise d’exploration pétrolière et gazière Japan Petroleum Exploration 1662.T a indiqué que sa filiale norvégienne avait conclu un accord pour acquérir des participations dans le champ pétrolier de Goliat ainsi que des licences d’exploration auprès d’Equinor EQNR.OL , dans le cadre de son expansion en Norvège. nL2N4760CE

** Le fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems a racheté Tailwind, une insurtech spécialisée dans la récupération de documents et de données. nL6N475176