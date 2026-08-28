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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Tokio Marine HCC International, Equatorial, Bertelsmann, Yinson Holdings)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** Tokio Marine HCC International a signé un accord définitif en vue d'acquérir l'agent de souscription général (MGA) britannique spécialisé dans l'assurance automobile d'entreprise Direct Commercial Limited, a annoncé la société.

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** Le groupe énergétique brésilien Equatorial EQTL3.SA a entamé un processus de cession de sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Echoenergia, a rapporté le média local Brazil Journal, citant des sources proches du dossier.

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** La société malaisienne Yinson Holdings YINS.KL a déclaré que son actionnaire majoritaire menait actuellement des discussions préliminaires en vue de privatiser l’entreprise d’infrastructures énergétiques, dont la valeur est estimée à 6,87 milliards de ringgits (1,71 milliard de dollars).

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** Kimberly-Clark KMB.O a demandé l’autorisation des régulateurs européens pour son projet de rachat, d’un montant de 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, comme l’indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

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** Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI resterait dans la ville toscane si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait aboutir, a déclaré Carlo Cimbri, président d’Unipol, lors d’une interview.

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** BitGo BTGO.N a accepté jeudi de racheter l’activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s’efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

nL6N44P01Y

** Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d’un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials

SOLS.O .

nL4N44O20Q

** Le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt, liée à la Russie, au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Fusions / Acquisitions

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