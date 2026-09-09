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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** Les cofondateurs d’Hyrox, le groupe spécialisé dans les courses de fitness dont le parcours éprouvant est très populaire sur les réseaux sociaux, ont racheté la participation majoritaire détenue par Infront Sports & Media dans la société, en partenariat avec un consortium mené par la société américaine de capital-investissement L Catterton, a annoncé mardi l’entreprise allemande. nL6N4510F8

** Le groupe d'ingénierie britannique Goodwin GDWN.L a accepté de céder certaines parties d'une division regroupant ses actifs dans le secteur de la défense pour 1,1 milliard de livres sterling (1,49 milliard de dollars) à la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital, a-t-il indiqué.

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** Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a indiqué que la société américaine Wildcat Infrastructure avait proposé jusqu’à 1,35 milliard de dollars pour ses activités aux États-Unis, surpassant ainsi l’offre du groupe sud-coréen Hanwha et provoquant une forte hausse de son cours de bourse.

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** Une entité contrôlée par le magnat indonésien Andi Syamsuddin Arsyad, également connu sous le nom de Haji Isam, a proposé environ 3 milliards de dollars en espèces pour acquérir une participation de 62 % dans la société minière de charbon Bayan Resources BYAN.JK , a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N4510G4

** La société américaine de capital-investissement Cerberus a annoncé mardi avoir cédé Tenet Equity, une société de financement immobilier, à la branche de gestion d’actifs de la société d’investissement immobilier CBRE Group CBRE.N pour 1,6 milliard de dollars. nL4N4501OS

** Lionel Messi serait sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir le club espagnol de deuxième division CD Eldense, venant ainsi enrichir son portefeuille déjà bien fourni de participations dans le monde du football, selon plusieurs sources espagnoles. nL6N45013I

** La fintech Chime CHYM.O a annoncé mardi qu’elle allait acquérir la Stride Bank, agréée au niveau national, pour 590 millions de dollars, ce qui lui permettra d’intégrer en interne une infrastructure bancaire essentielle alors qu’elle cherche à développer son activité de crédit. nL4N4501MP

** Le groupe Jencap a acquis Concorde General Agency, un grossiste régional basé dans le Dakota du Nord, spécialisé dans l’assurance des particuliers, des entreprises, des exploitations agricoles et des ranchs. nL6N45012E

** GE Aerospace GE.N a annoncé mardi son intention d’acheter le fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products pour 11,75 milliards de dollars, intégrant ainsi en interne un maillon essentiel de sa chaîne d’approvisionnement en moteurs alors qu’elle s’efforce d’augmenter rapidement sa capacité de production. nL4N4500UQ