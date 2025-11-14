 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: RedBird Capital Partners Mises à jour: Merck)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** La société d'investissement privée américaine RedBird Capital Partners s'est retirée d'une offre de 500 millions de livres (671 millions de dollars) pour le Telegraph Media Group de Grande-Bretagne, dernier rebondissement en date d'une saga de deux ans et demi pour l'un des plus grands journaux britanniques.

nL4N3WQ134

** Merck < MRK.N > va acquérir Cidara Therapeutics < CDTX.O > pour près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'avoir accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe et de se diversifier avant la perte du brevet de son médicament phare contre le cancer, le Keytruda.

nL4N3WQ0YO

** L'opérateur boursier paneuropéen Euronext ENX.PA a déclaré que son offre publique d'achat pour 100% de Hellenic Exchanges EXCr.AT - l'opérateur de la bourse d'Athènes - était devenue inconditionnelle, suite à l'approbation de l'autorité grecque de régulation des marchés. nL1N3WQ09G

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

