Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 21 h 18 GMT:

** Le fabricant français de produits vétérinaires Virbac VIRB.PA a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Axiota Animal Health pour 315 millions de dollars (soit 287,78 millions d'euros). nL6N47611B

** La Dubai Islamic Bank DISB.DU va acquérir son homologue de plus petite taille, l’Emirates Islamic Bank EIB.DU , ont annoncé mercredi la DIB et la société mère d’Emirates Islamic, Emirates NBD ENBD.DU , dans le but de créer un établissement de crédit islamique dont le total des actifs s’élèverait à environ 159 milliards de dollars. nL6N4760YP

** L'opérateur de gazoducs Targa Resources TRGP.N est en pourparlers pour racheter Kinetik Holdings KNTK.N , soutenu par Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL3N4761Q2

** Le plus grand assureur polonais, PZU PZU.WA , a annoncé mercredi que lui-même et Pekao PEO.WA , l’une des plus grandes banques du pays, avaient mis fin à leurs accords concernant un projet de fusion et de réorganisation du groupe PZU. nL5N47625C

** Le groupe français d'infrastructures Vinci SGEF.PA a déclaré avoir porté à 50,04 % sa participation dans Lisea, l'opérateur de la ligne ferroviaire à grande vitesse « Sud Europe Atlantique » reliant Tours à Bordeaux. nL3N4761FI

** La vente proposée par McCormick MKC.N de la marque Colman's d'Unilever ULVR.L pourrait répondre aux préoccupations des autorités de régulation concernant leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars, a déclaré l'autorité britannique de la concurrence. nL6N4760CW

** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré que les mesures correctives proposées par le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N , pourraient répondre à ses préoccupations en matière de concurrence découlant de leur projet de fusion de 25 milliards de dollars. nL3N46Z0G9

** La Deutsche Bank DBKGn.DE et la banque publique indienne Punjab National Bank PNBK.NS ont signé un accord préliminaire visant à structurer et à financer des acquisitions d’entreprises en Inde, ont indiqué les deux établissements dans un communiqué conjoint. nL3N4760ZP

** LG Electronics Inc 066570.KS va céder jusqu’à 2 % du capital de sa filiale indienne sur le marché libre afin de se conformer aux normes relatives au pourcentage minimum d’actionnariat public, a déclaré LG Electronics India LGEL.NS . nL3N4760TK

** La société allemande de technologie de défense Helsing a déclaré ne pas être impliquée dans un processus de rachat de la start-up néerlandaise Destinus, en réponse à un article du Handelsblatt selon lequel elle envisageait d’acquérir cette entreprise basée aux Pays-Bas. nL2N4760B9

** La société japonaise d’exploration pétrolière et gazière Japan Petroleum Exploration 1662.T a déclaré que sa filiale norvégienne avait accepté d’acheter des participations dans le gisement pétrolier de Goliat ainsi que des licences d’exploration à Equinor EQNR.OL , dans le cadre de son expansion en Norvège. nL2N4760CE

** Starbucks SBUX.O a fait appel à des conseillers pour préparer une éventuelle cession de ses activités japonaises pour plusieurs milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News. nL6N476062

** Le fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems a racheté Tailwind, une insurtech spécialisée dans la récupération de documents et de données. nL6N475176