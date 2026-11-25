Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 21 h 18 GMT:
** Le fabricant français de produits vétérinaires Virbac VIRB.PA a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Axiota Animal Health pour 315 millions de dollars (soit 287,78 millions d'euros). nL6N47611B
** La Dubai Islamic Bank DISB.DU va acquérir son homologue de plus petite taille, l’Emirates Islamic Bank EIB.DU , ont annoncé mercredi la DIB et la société mère d’Emirates Islamic, Emirates NBD ENBD.DU , dans le but de créer un établissement de crédit islamique dont le total des actifs s’élèverait à environ 159 milliards de dollars. nL6N4760YP
** L'opérateur de gazoducs Targa Resources TRGP.N est en pourparlers pour racheter Kinetik Holdings KNTK.N , soutenu par Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL3N4761Q2
** Le plus grand assureur polonais, PZU PZU.WA , a annoncé mercredi que lui-même et Pekao PEO.WA , l’une des plus grandes banques du pays, avaient mis fin à leurs accords concernant un projet de fusion et de réorganisation du groupe PZU. nL5N47625C
** Le groupe français d'infrastructures Vinci SGEF.PA a déclaré avoir porté à 50,04 % sa participation dans Lisea, l'opérateur de la ligne ferroviaire à grande vitesse « Sud Europe Atlantique » reliant Tours à Bordeaux. nL3N4761FI
** La vente proposée par McCormick MKC.N de la marque Colman's d'Unilever ULVR.L pourrait répondre aux préoccupations des autorités de régulation concernant leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars, a déclaré l'autorité britannique de la concurrence. nL6N4760CW
** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré que les mesures correctives proposées par le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N , pourraient répondre à ses préoccupations en matière de concurrence découlant de leur projet de fusion de 25 milliards de dollars. nL3N46Z0G9
** La Deutsche Bank DBKGn.DE et la banque publique indienne Punjab National Bank PNBK.NS ont signé un accord préliminaire visant à structurer et à financer des acquisitions d’entreprises en Inde, ont indiqué les deux établissements dans un communiqué conjoint. nL3N4760ZP
** LG Electronics Inc 066570.KS va céder jusqu’à 2 % du capital de sa filiale indienne sur le marché libre afin de se conformer aux normes relatives au pourcentage minimum d’actionnariat public, a déclaré LG Electronics India LGEL.NS . nL3N4760TK
** La société allemande de technologie de défense Helsing a déclaré ne pas être impliquée dans un processus de rachat de la start-up néerlandaise Destinus, en réponse à un article du Handelsblatt selon lequel elle envisageait d’acquérir cette entreprise basée aux Pays-Bas. nL2N4760B9
** La société japonaise d’exploration pétrolière et gazière Japan Petroleum Exploration 1662.T a déclaré que sa filiale norvégienne avait accepté d’acheter des participations dans le gisement pétrolier de Goliat ainsi que des licences d’exploration à Equinor EQNR.OL , dans le cadre de son expansion en Norvège. nL2N4760CE
** Starbucks SBUX.O a fait appel à des conseillers pour préparer une éventuelle cession de ses activités japonaises pour plusieurs milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News. nL6N476062
** Le fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems a racheté Tailwind, une insurtech spécialisée dans la récupération de documents et de données. nL6N475176(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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