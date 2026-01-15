 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Alkeme Insurance, soutenu par GCP Capital Partners, a réalisé cinq acquisitions au cours du dernier trimestre afin d'étendre ses offres P&C et ses capacités en matière d'avantages sociaux à travers les États-Unis, a annoncé la société mardi.

** Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper < KDP.O > a lancé une offre publique d'achat de 18 milliards de dollars pour le groupe de café et de thé JDE Peet's < JDEP.AS >, ouvrant la voie à une entreprise mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestle < NESN.S >.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,9400 EUR Euronext Amsterdam +0,19%
KEURIG DR PEPPER
28,1200 USD NASDAQ +1,44%
NESTLE
76,530 CHF Swiss EBS Stocks -0,03%
