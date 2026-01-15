((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Alkeme Insurance, soutenu par GCP Capital Partners, a réalisé cinq acquisitions au cours du dernier trimestre afin d'étendre ses offres P&C et ses capacités en matière d'avantages sociaux à travers les États-Unis, a annoncé la société mardi.

nL6N3YG0F7

** Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper < KDP.O > a lancé une offre publique d'achat de 18 milliards de dollars pour le groupe de café et de thé JDE Peet's < JDEP.AS >, ouvrant la voie à une entreprise mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestle < NESN.S >.

nL1N3YG084