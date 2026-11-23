Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées jusqu'à 10h42 GMT lundi:
** Le groupe d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a annoncé son intention d'acquérir le fabricant allemand de systèmes de ventilation et de technologies d'entraînement Ziehl-Abegg pour une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars. nL5N47407H
** Le conglomérat privé The McGowan Companies a annoncé vendredi avoir acquis GJS Re, un intermédiaire spécialisé dans la réassurance. nL6N4710ZN
** Vaar Energi VAR.OL a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités en amont de ConocoPhillips COP.N en Norvège, ainsi que les infrastructures associées en Norvège et en Grande-Bretagne, pour une valeur d'entreprise de 4,43 milliards de dollars. nL5N47406P
** Brookfield Asset Management BAM.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant indien d’emballages en verre PGP Glass auprès de Blackstone BX.N pour 1,7 milliard de dollars. nL6N47405A
** Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S et la société d’investissement privée américaine CD&R sont en pourparlers en vue d’acquérir le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 3,39 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N473073
** Tata Steel TISC.NS a annoncé dimanche qu’elle céderait son activité de tubes ainsi que l’intégralité de sa participation dans Tata Steel Colors à APL Apollo Tubes APLA.NS , dans le cadre de transactions d’une valeur pouvant atteindre 280 milliards de roupies (soit 3,02 milliards de dollars) en numéraire. nL6N47305J
** CrowdStrike CRWD.O a annoncé son intention d’acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant la société à environ 43,9 milliards de dollars, renforçant ainsi son engagement dans les services de sécurité réseau et de « zero-trust ». nL6N4740H5(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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