Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées jusqu'à 10h42 GMT lundi:

** Le groupe d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a annoncé son intention d'acquérir le fabricant allemand de systèmes de ventilation et de technologies d'entraînement Ziehl-Abegg pour une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars. nL5N47407H

** Le conglomérat privé The McGowan Companies a annoncé vendredi avoir acquis GJS Re, un intermédiaire spécialisé dans la réassurance. nL6N4710ZN

** Vaar Energi VAR.OL a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités en amont de ConocoPhillips COP.N en Norvège, ainsi que les infrastructures associées en Norvège et en Grande-Bretagne, pour une valeur d'entreprise de 4,43 milliards de dollars. nL5N47406P

** Brookfield Asset Management BAM.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant indien d’emballages en verre PGP Glass auprès de Blackstone BX.N pour 1,7 milliard de dollars. nL6N47405A

** Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S et la société d’investissement privée américaine CD&R sont en pourparlers en vue d’acquérir le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 3,39 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N473073

** Tata Steel TISC.NS a annoncé dimanche qu’elle céderait son activité de tubes ainsi que l’intégralité de sa participation dans Tata Steel Colors à APL Apollo Tubes APLA.NS , dans le cadre de transactions d’une valeur pouvant atteindre 280 milliards de roupies (soit 3,02 milliards de dollars) en numéraire. nL6N47305J

** CrowdStrike CRWD.O a annoncé son intention d’acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant la société à environ 43,9 milliards de dollars, renforçant ainsi son engagement dans les services de sécurité réseau et de « zero-trust ». nL6N4740H5