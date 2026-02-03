((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 11h00 GMT mardi:

** Le promoteur immobilier GuocoLand (Malaysia) Berhad

GUOL.KL a déclaré que sa société mère, GuocoLand GUOC.SI , basée à Singapour, achètera le reste des actions qu'elle ne possède pas dans son unité malaisienne, la valorisant à 770,5 millions de ringgit (196,06 millions de dollars).

** L'opérateur danois de parcs éoliens Orsted < ORSTED.CO > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités terrestres européennes à Copenhagen Infrastructure Partners pour 1,44 milliard d'euros (1,70 milliard de dollars), renforçant ainsi son bilan.

** La société de capital-investissement Advent International achètera une participation de 14,3 % dans la société indienne Aditya Birla Housing Finance pour 27,5 milliards de roupies (304,1 millions de dollars), a déclaré la société mère de cette dernière.

** Elon Musk a déclaré lundi que SpaceX avait acquis sa startup d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'un accord record qui unifie les ambitions de Musk en matière d'IA et d'espace en combinant la société de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok.

** Devon Energy < DVN.N >, basée à Oklahoma City, et Coterra Energy < CTRA.N >, basée à Houston, fusionnent dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour devenir un producteur à grande capitalisation occupant une position de premier plan dans le bassin Permien, alors que les opérateurs de schiste se consolident pour réduire les coûts et augmenter leur échelle.

** L'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA < TIMS3.SA > est en pourparlers pour racheter une participation de 51% dans une entreprise de réseaux de fibres optiques qu'il contrôlait auparavant, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir environ 170 millions de dollars, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

** La fintech latino-américaine Evertec < EVTC.N > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Dimensa, une coentreprise formée par la société brésilienne de logiciels Totvs < TOTS3.SA > et l'opérateur boursier du pays B3 < B3SA3.SA >, pour 950 millions de réais (181 millions de dollars).

** Le groupe Donerail a proposé d'acheter MarineMax pour 35 dollars par action dans le cadre d'une transaction en espèces qui valoriserait la société de services pour superyachts à un peu plus d'un milliard de dollars, ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier.

** Le cabinet d'avocats Clyde & Co, fondé à Londres, a étendu sa présence sur le marché juridique américain avec sa dernière acquisition d'un cabinet régional, Forsberg & Umlauf, s'ajoutant à une vague de rapprochements dans le secteur juridique depuis le début de l'année.

** Arthur J. Gallagher a annoncé lundi qu'il avait acquis Hunt Benefits & Associates et Tenaglia & Associates, et sa filiale Gallagher Bassett a acquis Reck & Co GmbH.

** Marsh McLennan Agency a acquis Robinson & Son, une agence basée à Hudson Falls, New York, spécialisée dans l'industrie maritime.

** Brookfield Asset Management < BAM.N > a déclaré lundi qu'elle achèterait la société d'investissement immobilier industriel Peakstone Realty Trust < PKST.N > pour environ 1,2 milliard de dollars, car elle cherche à profiter de la demande d'entrepôts et de solutions de stockage industriel.

