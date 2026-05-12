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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Le groupe Lufthansa < LHAG.DE > exercera une option lui permettant de porter sa participation dans la compagnie italienne ITA Airways à 90 %, renforçant ainsi son emprise sur la compagnie aérienne basée à Rome alors que la consolidation du secteur s'accélère en Europe.

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** Le groupe suédois de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST > a présenté mardi une offre de rachat améliorée et définitive de 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars) pour Intertek < ITRK.L >, après que trois de ses offres précédentes aient été rejetées par la société britannique de contrôle des produits.

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** La société britannique Picton Property Income < PCTN.L > a annoncé mardi avoir accepté une offre publique d'achat entièrement en actions de 403 millions de livres sterling (546,4 millions de dollars) émanant d'un consortium composé de LondonMetric Property < LMPL.L > et Schroder REIT < SREI.L >.

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** Dubai Holding, détenue par le souverain de Dubaï, est devenue le principal actionnaire d'Emaar Properties EMAR.DU après avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,27% auprès du principal fonds souverain de l'émirat, ont annoncé les sociétés lundi soir.