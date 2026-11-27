Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 10 h 39 GMT:

** Tesla TSLA.O a présenté un projet d'acquisition du fournisseur allemand de systèmes de fabrication EMAG, qui produit également des pièces pour robots humanoïdes, selon un document déposé auprès de l'autorité allemande de la concurrence. nL5N4780F8

** La société française de technologie laser Lumibird LBIRD.PA a déclaré avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe de défense Thales TCFP.PA en vue de la cession d'une participation de 51,6 % détenue par son directeur général et actionnaire majoritaire, Marc Le Flohic. nL6N47808A

** Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique du tabac avec une autre partie, tandis que Japan Tobacco serait également en train d’étudier une offre. nL6N4770R3

** L'investisseur dans les infrastructures I Squared Capital est en pourparlers avancés en vue d'acquérir le groupe allemand de publicité extérieure Stroeer SAXG.DE , relançant ainsi des discussions qui s'étaient enlisées plus tôt cette année, selon deux sources proches du dossier. nL6N4760YK

** Le fournisseur allemand de composants automobiles et industriels Schaeffler SHA0n.DE a cédé une participation de 6,5 % dans sa filiale indienne, générant un produit net de plus de 300 millions d’euros (330 millions de dollars), a déclaré jeudi son directeur général à Reuters. nL3N4770SQ

** Le groupe semencier Vilmorin a entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir son concurrent français Lidea afin de renforcer sa position sur le marché européen des semences, a indiqué jeudi la société mère de Vilmorin. nL2N47708R

** La banque italienne Banco Desio DESI.MI a accepté d’acquérir une participation majoritaire de 85,3 % dans la Cassa di Risparmio di Orvieto auprès de la Banca del Mezzogiorno pour environ 124 millions d’euros (136 millions de dollars), ont annoncé jeudi les deux établissements bancaires dans un communiqué de presse conjoint. nL5N4770UO