((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Le groupe singapourien DBS < DBSM.SI > a déclaré avoir acquis une participation supplémentaire dans Shenzhen Rural Commercial Bank (SRCB), portant sa participation totale dans la banque chinoise de 19,40 % à 19,90 %.

** Un consortium mené par FedEx < FDX.N > et des investisseurs d'InPost < INPST.AS > a accepté de racheter la société de stockage de colis dans le cadre d'une transaction de 7,8 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars) visant à étendre la portée d'InPost à travers l'Europe tout en donnant à FedEx l'accès à son réseau de stockage, ont déclaré les sociétés.

** La société chimique DSM-Firmenich < DSFIR.AS > a accepté de vendre son activité Animal Nutrition & Health à CVC Capital < CVC.AS > pour une valeur d'entreprise d'environ 2,2 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars), a déclaré la société.

** NatWest Group < NWG.L > a accepté d'acheter l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine de Grande-Bretagne, Evelyn Partners, pour 2,7 milliards de livres (3,68 milliards de dollars), y compris la dette, dans le but d'étendre ses activités de gestion de patrimoine, a déclaré la banque britannique.

** La société australienne Pepper Money < PPM.AX > a reçu une offre de rachat de la part du gestionnaire d'investissement Challenger < CGF.AX > et de l'actionnaire majoritaire Pepper Group, qui valorise la société à 1,16 milliard de dollars australiens (814,90 millions de dollars), ce qui a permis à ses actions d'enregistrer un gain intrajournalier record.

