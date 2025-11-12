 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT mercredi:

** La division horlogère de LVMH < LVMH.PA > a pris une participation minoritaire dans La Joux-Perret, a déclaré le groupe français, approfondissant ainsi sa coopération avec le fabricant suisse de mouvements et de composants horlogers haut de gamme.

nL8N3WO080

** La banque néerlandaise ABN Amro < ABNd.AS > a déclaré qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

nL8N3WO05R

** La société australienne Mineral Resources < MIN.AX > a déclaré qu'elle vendrait une participation de 30 % dans une partie de ses activités liées au lithium à la société sud-coréenne POSCO < 005490.KS > pour 765 millions de dollars afin de réduire sa dette, ce qui a permis à ses actions d'atteindre leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

nL4N3WN1EW

** Toto Wolff est en pourparlers avancés pour vendre une partie de sa participation dans Mercedes F1 au directeur général de Crowdstrike, George Kurtz, dans le cadre d'une transaction qui valoriserait l'équipe de Formule 1 à un montant record de 6 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

nL1N3WN11J

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABN AMRO DR
27,8200 EUR Euronext Amsterdam +2,69%
LVMH
649,3000 EUR Euronext Paris +2,59%
MINERAL RES
28,400 EUR Tradegate +7,41%
© 2025 Thomson Reuters.

