Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 10 h 30 GMT:
** La société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA étudie l'acquisition d'actifs pétroliers en Amérique du Sud, à commencer par une participation dans une société dont le nom n'a pas été divulgué et qui détient des droits pétroliers terrestres au Venezuela, notamment plusieurs puits en production, a-t-elle indiqué dans un communiqué réglementaire. nL2N46R0CD
** Le gouvernement allemand versera 6,6 milliards d’euros (7,41 milliards de dollars) pour sa participation dans le groupe franco-allemand de défense KNDS, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. nL6N46R0KF
** Le groupe agroalimentaire taïwanais Uni-President Enterprises 1216.TW est en pourparlers avancés en vue d’acquérir l’activité de restauration de Jardine Matheson JARD.SI , qui exploite les chaînes KFC et Pizza Hut sur plusieurs marchés asiatiques, ont déclaré deux sources proches du dossier. nL3N46Q0HU
** Samsung Fire & Marine Insurance a accepté d’acquérir les 60 % restants du capital de Canopius, aux côtés de fonds gérés par la société d’investissement mondiale KKR et par Korea Investment Corporation, ont annoncé les entreprises concernées. nL6N46R04I
** La société autrichienne Mayr-Melnhof Karton MMKV.VI a annoncé lundi qu’elle céderait une participation de 70 % dans son activité d’emballage à la société américaine de capital-investissement KPS Capital Partners, dans le cadre d’une opération valorisant l’activité à 2,4 milliards d’euros (2,69 milliards de dollars), dette comprise. nL6N46Q16S]
** Le fournisseur britannique de matériaux de construction Travis Perkins TPK.L a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder son activité déficitaire Toolstation Benelux au groupe allemand de capital-investissement Fidelium Partners pour une somme symbolique. nL6N46R0GJ(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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