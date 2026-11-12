Offres d'emploi : les entreprises spécialisées dans l'IA courtisent d'anciens agents secrets alors que la crise de Nvidia met en lumière les risques liés à la sécurité

Les entreprises spécialisées dans l’IA recrutent d’anciens agents des services de renseignement pour les aider à se prémunir contre l’espionnage, un risque mis en lumière lorsque Nvidia NVDA.O a limogé son directeur général Jensen Huang à la suite d’articles faisant état de deux relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Le géant de l’IA a annoncé que son fondateur vedette, Jensen Huang , quitterait ses fonctions jeudi, bouleversant ainsi l’entreprise et l’ensemble du secteur de l’IA . Jensen Huang a reconnu l’une de ces liaisons. Nvidia a déclaré ne pas croire que la sécurité nationale ou les secrets d’entreprise aient été compromis. La Chine a réfuté les allégations d’espionnage.

D'anciens agents des services de renseignement, des recruteurs et des initiés ont déclaré à Reuters que les entreprises spécialisées dans les puces électroniques, l'IA et les technologies – qui ont connu un essor fulgurant ces dernières années grâce à l'énorme demande en matière d'intelligence artificielle – ont renforcé leurs dispositifs de sécurité.

"Les entreprises spécialisées dans l’IA ont raflé de nombreux talents dans le domaine de la sécurité", a déclaré Christopher Falkenberg, ancien agent des services secrets américains et désormais président d’Insite Risk Management.

"Il y a des personnes très compétentes, issues du secteur public, qui réfléchissent à la sécurité de ces entreprises… La demande dépasse largement l’offre de profils possédant l’expérience requise."

NOUVELLE TENDANCE EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT

Revelio Labs, qui suit les tendances en matière de recrutement, a indiqué que le recrutement dans le domaine du contre-espionnage constituait un phénomène nouveau au sein des entreprises pionnières de l’IA, des postes aux missions plus explicites ayant été publiés ces deux dernières années par des sociétés telles qu’OpenAI, Anthropic et Nvidia. La plupart des salaires variaient entre 200 000 et environ 500 000 dollars.

Catherine Marinis-Yaqub, ancienne agente de la CIA travaillant aujourd’hui pour Control Risks, une société spécialisée dans les risques stratégiques et la sécurité, a expliqué que les entreprises appréciaient les experts en contre-espionnage pour leur capacité à repérer des menaces telles que le vol de secrets commerciaux par des employés ou les tentatives d’exploitation de vulnérabilités, notamment par le biais de cadres, par le chantage ou la coercition.

Elle aide les dirigeants à repérer les menaces qui peuvent prendre la forme de rencontres fortuites dans des salles de sport ou des cafés, et qui pourraient en réalité être le fait d’espions cherchant à se lier d’amitié avec eux, à les faire chanter ou à les recruter.

"Elles commencent tout juste à en prendre conscience. Elles ont encore un long chemin à parcourir", a-t-elle déclaré.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CONTRE INTELLIGENCE HUMAINE

Les entreprises spécialisées dans l’IA ont fait appel à des personnalités de premier plan.

En juin 2024, OpenAI a nommé Paul Nakasone, ancien directeur de l’Agence nationale de sécurité (NSA), au sein de son conseil d’administration et de son comité de sûreté et de sécurité. L’entreprise recrute actuellement un enquêteur senior en sécurité internationale. L’offre d’emploi mentionne le contre-espionnage comme une compétence clé.

OpenAI a licencié en octobre un ingénieur après avoir découvert un dispositif d’enregistrement dissimulé derrière un téléviseur dans une salle de réunion de la direction. L’ingénieur accusé de l’avoir installé a plaidé non coupable le 6 novembre pour interception illégale de communications.

Son concurrent Anthropic a intégré l’ancien directeur adjoint de la CIA, David Cohen, et l’ancien directeur de la cybersécurité de la NSA, Dave Luber, au sein du conseil consultatif sur la sécurité nationale qu’il a lancé en août 2025.

Anthropic recherche un ingénieur en sécurité spécialisé dans le renseignement sur les menaces afin de traquer des adversaires sophistiqués. Son offre d’emploi décrit l’entreprise comme "l’une des cibles les plus intéressantes au monde pour les États-nations et les acteurs criminels de haut niveau".

La rémunération – bien supérieure à celle du secteur public – reflète la relative rareté des talents, a déclaré Kathy Lavinder, fondatrice du cabinet de recrutement spécialisé SI Placement. Elle a précisé que les responsables de la sécurité au sommet des entreprises peuvent gagner entre 1 et 4 millions de dollars par an, en fonction des attributions d’actions.

RECHERCHÉ CHEZ ASML: UN CHASSEUR D’ESPIONS

ASML ASML.AS , la société cotée en bourse la plus valorisée d’Europe, a renforcé ses défenses, sa technologie d’impression de puces étant devenue un enjeu majeur dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Au cours des dernières années, elle a mis en place un centre de fusion du renseignement et recherche actuellement un responsable du renseignement basé à Taïwan, où TSMC 2330.TW , le principal client d’ASML, fabrique des puces pour Nvidia.

L'annonce ressemble à celle d’un poste destiné à un personnage tiré d’un roman d’espionnage de John le Carré, chargé de débusquer les "menaces internes", notamment l’espionnage, le sabotage et le terrorisme. Les candidats doivent justifier d’au moins dix ans d’expérience dans le domaine du contre-espionnage.

ASML a refusé de commenter ses dispositifs de sécurité. Les documents publics montrent que ses effectifs dédiés à la sécurité ont connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, et que l’entreprise a embauché en 2024 Sebastian Reyn, ancien directeur adjoint des services de renseignement militaire néerlandais.

ASML est "l’une des entreprises les plus sophistiquées en matière de risques de sécurité, car elle est constamment prise pour cible", a déclaré Hans Horan, analyste au Centre d’études stratégiques de La Haye.

QUI SURVEILLE LE PATRON?

L’ancien responsable de la sécurité d’ASML, Aernout Reijmer, qui a quitté l’entreprise en septembre 2025 et dirige désormais CyberAlloy, une société spécialisée dans la collaboration en matière de cybersécurité, a déclaré que la priorité absolue des responsables de la sécurité était de lutter contre le piratage assisté par l’IA et de protéger les données à mesure que leurs propres entreprises adoptent l’IA.

Cela peut laisser moins de temps — et susciter moins d’attention de la part des conseils d’administration — pour prendre en compte le risque qu’un dirigeant soit la proie d’un espion, ce qui est parfois considéré comme farfelu.

"Je connais de nombreuses entreprises — je dirais 90 % — qui ignorent complètement ce risque, car la musique du générique de James Bond se met immédiatement à résonner dans la tête des gens", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les plus grandes entreprises technologiques et les banques disposent généralement de systèmes de défense adéquats, les grandes entreprises d’IA étant désormais des cibles évidentes compte tenu de la "course géopolitique" mondiale.

Lavinder, la recruteuse, a ajouté que même une équipe bien dotée en personnel ne peut pas toujours éviter les problèmes ni dicter la vie privée du patron.

"Les équipes de sécurité n’ont pas de droit de veto", a-t-elle déclaré. "Les dirigeants feront ce qu’ils veulent faire."