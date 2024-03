OFFRE MATINALE AMERIQUE-Le Japon et la Chine freinent leurs dépenses à l'approche de la fin du trimestre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) 25 mars - Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux La dernière semaine du trimestre, raccourcie par les vacances , a commencé par un coup de mou sur les marchés financiers, le dollar ayant été mis à mal par les inquiétudes suscitées par les mesures prises par le Japon et la Chine pour soutenir le yen JPY et le yuan CNH= , qui sont cotés en bourse. Alors que les vacances de Pâques se profilent sur la plupart des marchés occidentaux, les investisseurs peuvent faire le bilan d'un premier trimestre plutôt dynamique, au cours duquel les actions de Wall Street ont battu de nouveaux records et les gains se sont étendus à d'autres secteurs et au monde entier, au-delà d'une poignée de grands noms de la technologie. Alors que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont tous deux en hausse de plus de 10 % depuis le début de l'année, le S&P500 .EWGSPC à pondération égale - qui tient compte de l'impact des actions géantes telles que les sept grandes capitalisations technologiques - est également en hausse de 6 %. L'indice japonais Nikkei .N225 est en hausse de 13 %, tandis que l'indice multi-pays MSCI .MIWD00000PUS a gagné plus de 7 %. L'essoufflement de certains des grands noms de la technologie cette année, face à la multiplication des mesures concurrence de part et d'autre de l'Atlantique, ne fait que souligner les gains impressionnants des indices plus larges. Les réunions des banques centrales de la semaine dernière semblent avoir convaincu tout le monde que des réductions de taux d'intérêt sont à venir d'ici la fin du deuxième trimestre et que les décideurs politiques étrangers vont au moins égaler la Réserve fédérale coup pour coup - une spéculation qui a fait grimper le dollar .DXY dans tous les domaines la semaine dernière. Le renminbi chinois a été une victime notable vendredi, le yuan offshore CNH= ayant dérapé jusqu'à un plus bas de 2024. Mais la vente présumée de dollars par les banques d'État lundi et une orientation officielle forte de la banque centrale du pays semblent avoir stabilisé le navire, même si l'unité offshore est encore inférieure de près de 0,5 % à la clôture de jeudi. Au Japon également - où la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs la semaine dernière - le yen en baisse semble avoir trouvé un point d'ancrage juste en dessous de 152 pour un dollar JPY= alors que les traders se méfient de l'intervention officielle en cas de nouvelles pertes importantes. Masato Kanda , le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a déclaré lundi que la faiblesse actuelle du yen ne reflétait pas les fondamentaux, qu'elle semblait quelque peu spéculative et que rien ne serait exclu si les mouvements devenaient incontrôlables. "Je ressens quelque chose d'étrange à ce sujet", a-t-il déclaré. Le ton général a semblé freiner les marchés boursiers en Asie lundi, le Nikkei reculant de 1 % et les actions chinoises chutant également. Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street ont été un peu plus stables. TAUX D'INTÉRÊT ET MARCHÉS OBLIGATAIRES PLUS CALMES Les marchés des taux d'intérêt et des obligations ont semblé calmes, les rendements des bons du Trésor US10YT=RR s'étant maintenus autour de la clôture de vendredi. Et ce, même si le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic , a envoyé une note optimiste à la fin de la journée de vendredi en déclarant qu'il ne prévoyait plus qu'une seule baisse de taux d'intérêt d'un quart de point cette année au lieu des deux qu'il avait projetées précédemment, citant l'inflation persistante et les données économiques solides. Le principal rapport économique de la semaine est la publication, vendredi, de l'indicateur d'inflation PCE pour février, privilégié par la Fed, mais les bourses de Wall Street seront fermées pour le Vendredi saint et n'auront pas l'occasion de réagir avant la semaine prochaine. Par ailleurs, la menace d'une nouvelle fermeture du gouvernement a été évitée au cours du week-end, et la question a été mise de côté pour six mois. Alors que les obligations à deux ans seront à nouveau mises en vente lundi, l'indice principal de volatilité du marché du Trésor .MOVE est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans. Samedi, le Congrès a adopté à une écrasante majorité un projet de loi de finances de 1 200 milliards de dollars, ce qui permet au gouvernement de rester financé jusqu'à la fin de l'année fiscale qui a commencé il y a six mois. Les principales agences fédérales, notamment les départements de la sécurité intérieure, de la justice, de l'État et du Trésor, qui abrite l'Internal chiffre d'affaires Service, resteront financées jusqu'au 30 septembre. Dans le domaine de la politique intérieure, l'ancien président des États-Unis Donald Trump a jusqu'à lundi pour déposer une caution couvrant un jugement civil de 454 millions de dollars prononcé à son encontre dans l'État de New York, après qu'un juge a estimé qu'il avait surévalué la valeur de ses actifs. En matière de géopolitique , le président Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida s'accorderont le mois prochain sur un resserrement de la coopération militaire, y compris des discussions sur le plus grand changement potentiel de la structure de commandement de Washington en Asie de l'Est depuis des dizaines d'années. Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi: * Ventes de logements neufs aux États-Unis en février, enquête de la Fed de Dallas sur l'industrie manufacturière en mars, enquête de la Fed de Chicago sur l'activité économique en février * Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, s'expriment. Catherine Mann, responsable de la politique de la Banque d'Angleterre, prend la parole * Le Trésor américain vend des billets à 2 ans et des bons à 3 et 6 mois