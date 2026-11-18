OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Le dernier coup d'éclat de Jensen Huang et un avenir incertain pour Nvidia

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Les investisseurs de Nvidia NVDA.O envisagent un monde sans le directeur général Jensen Huang, et il n’est pas certain qu’ils apprécient cette perspective.

Comme à son habitude, le fabricant de puces d’IA a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations de Wall Street. Cela signifie qu’il a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires de Wall Street pendant 17 trimestres consécutifs.

Mais le nouveau président de l’entreprise a également déclaré que son conseil d’administration ne réengagerait pas Jensen Huang au poste de directeur général après son départ ce mois-ci, provoqué par un scandale, rejetant ainsi une campagne de plus en plus forte en faveur de son retour.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que la SEC menait une enquête sur Nvidia concernant l’exactitude de ses informations financières. La SEC a refusé de commenter. Muddy Waters Research a également déclaré avoir pris une position courte sur les actions de Nvidia.

L'action Nvidia a connu un bref rebond de soulagement dans les échanges après la clôture, avant de clôturer en baisse de 0,3 %.

L'optimisme – et les doutes – concernant l'avenir de Nvidia ont secoué mercredi les fournisseurs de matériel de l'entreprise de semi-conducteurs, les indices boursiers asiatiques à forte composante technologique oscillant entre gains et pertes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,1 %, ce qui le mettait en bonne voie pour mettre fin à quatre jours de baisse, les actions coréennes .KS11 menant la hausse.

Le Nikkei 225 .N225 a progressé de 0,3 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont gagné 0,2 %.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 étaient stables, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,3 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 affichaient une baisse du même ordre.

Le flambeau du secteur de l’IA passe désormais à Anthropic, qui s’apprête à fixer le prix de ses actions mercredi avant son entrée en bourse , et dont la valorisation pourrait atteindre 1 400 milliards de dollars. Selon Bloomberg News, Anthropic a orienté le prix de son introduction en bourse vers le haut de sa fourchette de prix, voire au-delà.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés mercredi: