OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Jensen tient bon alors que Nvidia s'effondre

Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Jensen Huang se bat pour conserver son poste alors que la crise s'aggrave chez Nvidia NVDA.O .

Le conseil d'administration de Nvidia s'est réuni tard mercredi soir pour décider du sort du fondateur et directeur général en difficulté, désormais impliqué dans deux scandales distincts, a déclaré une source à Reuters. Le New York Times a rapporté tard mercredi soir que M. Huang avait eu une liaison avec une autre cadre de l'entreprise qui était sous ses ordres. Auparavant, le conseil d'administration avait annoncé qu'il enquêterait sur sa relation avec une femme d'affaires soupçonnée d'être une espionne chinoise.

Les actions du géant de l’IA se sont effondrées après la clôture de la Bourse, chutant de plus de 8% à un moment donné, dans un contexte de vague de révisions à la baisse par les courtiers, ce qui a pesé sur les contrats à terme sur actions américaines pendant la séance asiatique.

Nvidia ne disposant d’aucun plan de succession clair, nul ne sait qui pourrait remplacer Jensen Huang. Ian Buck, l’un des architectes du système logiciel CUDA, et la directrice financière Colette Kress figurent parmi les candidats potentiels au poste de directeur général par intérim.

Le Congrès pose également des questions, les sénateurs démocrates exhortant l'administration Trump à conserver tous les documents liés aux exportations de puces de Nvidia vers la Chine.

L’avenir des accords de financement de Nvidia avec de nombreuses autres entreprises de son secteur reste également incertain. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs avaient connu une forte reprise après que les résultats de CoreWeave CRWV.O ont apaisé les craintes concernant la santé du secteur de l’IA, ce qui avait auparavant profité à certains concurrents de Nvidia.

Jeudi, les actions ont cédé une partie de ces gains. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont chuté de 0,4%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 1%; la chaîne d’approvisionnement technologique asiatique a d’abord mieux résisté avant de céder ses gains plus tard dans la séance.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a oscillé entre hausses et baisses et a clôturé en baisse de 1,1%, les actions taïwanaises .TWII ayant chuté de 2,8%. L’indice japonais Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,8%.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1% à 103,08, son plus haut niveau depuis avril de l'année dernière, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt au cours des prochains mois.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 ont progressé de 0,4%, tandis que les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 et ceux sur le FTSE FFIc1 ont gagné 0,7%.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce jeudi:

Résultats d'entreprises américaines:

Applied Materials AMAT.O , Cisco Systems CSCO.O

Résultats européens:

Allianz ALVG.DE , Siemens SIEGn.DE , Burberry Group BRBY.L

Événements économiques:

Royaume-Uni: estimation du PIB du troisième trimestre, production industrielle, balance commerciale des biens pour septembre, indice LSEG/IPSOS de confiance des consommateurs pour novembre

Allemagne: solde de la balance courante pour septembre, indice LSEG/IPSOS de confiance des consommateurs pour novembre

France: indice LSEG/IPSOS de confiance des consommateurs pour novembre

Adjudications de dette:

Royaume-Uni: dette d'État à 6 ans