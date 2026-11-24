L'extraordinaire bond de 31 % de Nvidia après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général lundi a entraîné des rebonds tout aussi spectaculaires à Wall Street et parmi l'ensemble des valeurs technologiques mondiales .

Et pourtant, même après sa plus forte hausse journalière en 23 ans, Nvidia affiche toujours une baisse de 32 % par rapport à ses sommets de début octobre et se situe 5 % en dessous de son niveau d'avant la démission de Jensen Huang, le 12 novembre.

Au-delà de la forte volatilité de ces dernières semaines, le retour de Huang soulève d’énormes questions quant à la suite des événements, au degré d’implication de la Maison Blanche, aux préoccupations du Congrès et des actionnaires, ainsi qu’à la santé du secteur de l’IA et des technologies en général.

Huang témoignera devant le Congrès la semaine prochaine et sa réintégration, ainsi que les événements de ces dernières semaines, ont suscité une vive inquiétude tant chez les républicains que chez les démocrates.

Qu’adviendra-t-il désormais du conseil d’administration de Nvidia, qui affirmait encore la semaine dernière que Huang ne reviendrait pas? Le rôle joué par le président Donald Trump et le vice-président JD Vance dans le retour de Huang signifie-t-il que Nvidia est désormais trop grande pour faire faillite, voire pour trébucher aux yeux de l’administration – et cette « protection » politique s’applique-t-elle quel que soit le locataire de la Maison Blanche ou le groupe qui contrôle le Congrès?

Et le retour de Huang signifie-t-il que toutes les inquiétudes concernant la répression politique à l’encontre des centres de données, le renforcement de la surveillance réglementaire de l’IA, le durcissement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine et la hausse des coûts d’emprunt vont disparaître?

Il est certain que le consensus sur les prévisions pour 2027 concernant les dépenses d’investissement dans l’IA et le marché boursier semble indiquer une nouvelle année exceptionnelle. Mais il serait peut-être judicieux de parier sur une autre année mouvementée.

Par ailleurs, les bons du Trésor ont cédé une partie des gains enregistrés après la secousse de vendredi , mais ces fluctuations sont restées modestes et d’autres enjeux les attendent avec la hausse probable des taux de la Fed le mois prochain.

Le dollar semble s’être raffermi à la fois grâce aux turbulences et au mouvement de reprise lié à l’IA, et il est de retour à des plus hauts de 19 mois . Les cours du pétrole sont en baisse . La confiance des consommateurs américains est la donnée phare de ce mardi.

GRAPHIQUE DU JOUR

La nouvelle surprise du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia a ajouté à plusieurs semaines de forte volatilité du titre, dont la valeur avait presque diminué de moitié au cours des six semaines précédant vendredi, avant de rebondir de plus de 30 % hier.

Malgré le rebond de lundi, le feuilleton autour de l’une des plus grandes entreprises au monde soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses et a laissé l’indice de volatilité VIX à 28, soit près de 10 points au-dessus des moyennes historiques.

Mais la volatilité implicite à un mois de l’action Nvidia atteint 68 %, soit plus du double de son niveau de septembre et plus de 30 points au-dessus de son niveau de début d’année.

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE AUJOURD'HUI

Indice de confiance des consommateurs américains pour novembre à 10 h EST (15 h 00 GMT), adjudication d’obligations à 5 ans à 13 h EST (18 h 00 GMT)

Intervention de Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada

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