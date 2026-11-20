Note de la rédaction

Cette semaine aurait dû être fantastique pour les partisans de l’IA: les résultats de Nvidia ont été exceptionnels, et Anthropic a fait une entrée fracassante sur les marchés boursiers avec une introduction en bourse spectaculaire de 81 milliards de dollars . Mais les marchés boursiers mondiaux ont connu quelques jours difficiles, les actions asiatiques enregistrant leur pire semaine depuis 2020. Les répercussions du scandale Jensen Huang se sont poursuivies avec un durcissement des restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine et l’annonce de nouvelles enquêtes, tandis que les craintes d’une politique agressive de hausse des taux de la Réserve fédérale ont également ébranlé les investisseurs.

Peut-être que le battage médiatique autour de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O devrait être considéré comme un signe avant-coureur indiquant que le marché haussier, qui dure depuis quatre ans , commence à s’essouffler.

L’introduction en bourse d’Anthropic était le seul événement – mis à part peut-être la sortie tant attendue de Grand Theft Auto VI – susceptible de faire sortir Nvidia NVDA.O de la scène pendant au moins quelques heures. Le leader de l’intelligence artificielle a fait son entrée au Nasdaq jeudi. Son cours a d’abord grimpé jusqu’à 115 dollars, soit une hausse de plus de 38 % par rapport au prix d’offre, avant de céder une grande partie de ces gains. Bien qu’il ait tout de même terminé la journée en hausse de 17 %, avec une valorisation entièrement diluée dépassant les 2 000 milliards de dollars, le cours de l’action a encore baissé lors des échanges avant l’ouverture vendredi.

Bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’être optimiste concernant Anthropic, son entrée en bourse intervient à un moment difficile pour le secteur de l’IA , et des inquiétudes persistent quant à la viabilité de son modèle économique .

Les craintes liées à l’IA n’ont pas été apaisées vendredi après la publication d’un rapport de Hunterbrook Media suggérant que les liens du géant des puces AMD avec des entités chinoises pourraient attirer une attention accrue de la part des régulateurs américains. Hunterbrook a pris une position courte sur le titre. Un porte-parole d’AMD a déclaré: « Ces allégations donnent une image fausse des pratiques commerciales et des relations d’AMD. »

Toutes ces inquiétudes liées au secteur technologique ont durement frappé les marchés asiatiques cette semaine. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 8,5 %, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020.

Cette nouvelle vague d’inquiétudes liées à l’IA a été amplifiée la semaine dernière par l’éviction spectaculaire de l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang. L’ancien dirigeant a déclaré lundi qu’il « serait honoré » de revenir au sein de l’entreprise, un sentiment partagé par de nombreux dirigeants de la Silicon Valley et même par le président américain Donald Trump. Cependant, le conseil d’administration de Nvidia s’est opposé à cette idée et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de réintégrer le fondateur .

La société, longtemps considérée comme la coqueluche de l’IA, a perdu la somme astronomique de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en l’espace d’environ six semaines, et la Commission américaine des opérations boursières (SEC) mène actuellement une enquête sur le fabricant de puces , selon le Wall Street Journal.

Dans ce contexte dramatique, la publication mardi des résultats de Nvidia semblait passer quelque peu inaperçue. Le fabricant de puces a dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour la 17e fois consécutive, avec des ventes au troisième trimestre qui ont plus que doublé pour atteindre 115,84 milliards de dollars. Il a également revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2028, à 75 % en glissement annuel. Cependant, la directeur général par intérim, Colette Kress, s’est montrée manifestement incapable de répondre aux questions qui importent vraiment aux investisseurs, à savoir qui succédera à Huang à long terme et où en sont les enquêtes externes.

Probablement en réaction au scandale Nvidia, l’administration Trump a déclaré lundi qu’elle limiterait davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, notamment en restreignant les expéditions via les pays d’Asie du Sud-Est, souvent considérés comme des passerelles vers la Chine. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que Pékin prendrait des contre-mesures si les États-Unis imposaient cette nouvelle règle.

On aurait pu s’attendre à ce que cela crée une certaine gêne lorsque Trump a rencontré le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen jeudi, à l’occasion d’une réunion trilatérale à laquelle participait également le président russe Vladimir Poutine. Alors que les dirigeants chinois et russe s’étaient engagés mercredi à s’opposer au « protectionnisme » commercial, une pique clairement adressée aux États-Unis, la réunion proprement dite a surtout été marquée par des sourires chaleureux et des poignées de main.

Cette discussion soi-disant «à enjeux élevés» n’a débouché sur aucune avancée concrète. Les trois dirigeants ont publié jeudi une «déclaration de paix» réaffirmant qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais avoir lieu, tout en s’engageant à faire avancer les réformes des Nations unies, à augmenter l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés et à préserver l’immunité des responsables d’État devant les tribunaux internationaux.

Une partie était manifestement absente de cette rencontre: l’Europe. Bien sûr, l’Union européenne ne fait pas partie de l’APEC, mais compte tenu des sujets abordés – notamment la sécurité énergétique, la prolifération nucléaire et les conflits en cours –, il est frappant de constater que l’Europe ait été laissée de côté. Cela rappelle une fois de plus l’incapacité de l’Europe à transformer son poids économique en puissance géopolitique.

Néanmoins, l’UE tend cette semaine la main à un partenaire commercial plus proche de chez elle. Le Royaume-Uni et l’UE organisent vendredi un sommet consacré à la coopération dans les domaines du commerce, de l’énergie et de la mobilité. Ce sera pour le Premier ministre britannique Andy Burnham la première occasion de montrer à quel point il est déterminé à renforcer ces relations. Il a précédemment déclaré qu’il aimerait voir le Brexit annulé de son vivant. Il a 56 ans.

Du côté des États-Unis, les rumeurs d’un resserrement monétaire de la Fed se sont intensifiées cette semaine. Le compte-rendu de la réunion d’octobre de la Fed a révélé que la plupart des responsables estimaient que de nouvelles hausses des taux d’intérêt seraient nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale, certains envisageant même une hausse de 50 points de base.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a réaffirmé cette position mercredi, déclarant que la Fed devait se montrer « agressive » et surprendre les marchés pour s’assurer que le taux d’inflation actuel de 3 % ne se pérennise pas. Cette déclaration fait suite à celle du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, qui avait déclaré mardi que « plusieurs » hausses seraient probablement nécessaires.

Par ailleurs, les ventes au détail américaines du mois d’octobre ont dépassé les prévisions, progressant de 0,2 % après une hausse non révisée de 0,8 % en septembre. Les prix à l’importation ont également augmenté plus que prévu, confirmant les rapports faisant état d’une forte inflation publiés la semaine dernière, les prix élevés de l’énergie se répercutant sur d’autres biens et services.

Toutefois, les cours du pétrole sont en passe d’enregistrer une nouvelle baisse hebdomadaire . Le brut a été tiraillé cette semaine entre les anticipations d’une surabondance à court terme et la poursuite des attaques au Moyen-Orient. Le Brent LCOc se maintenait vendredi matin au-dessus de 90 dollars le baril.

⁠« Morning Bid Weekend » fera une pause la semaine prochaine à l’occasion de la fête de Thanksgiving. Si vous la célébrez, profitez bien de votre dinde, de votre purée de pommes de terre et de votre match de football américain. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de choses à discuter à notre retour.

Avant de partir, jetez un œil à quelques questions que les chroniqueurs de ROI ont récemment abordées:

Que peuvent nous apprendre les deux dernières bulles sur le boom de l’IA?

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