OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-La guerre est finie ?

Alors que Nvidia et son directeur général en difficulté, Jensen Huang, ont connu un lundi difficile, Wall Street a bondi , porté en grande partie par les valeurs des semi-conducteurs récemment malmenées et favorisé par la chute du prix du pétrole .

Les cours du brut ont chuté de 6 % lundi et ont continué à dégringoler aujourd’hui pour atteindre leur plus bas niveau depuis août, le président américain Donald Trump ayant laissé entendre qu’il n’y aurait pas de nouvelle escalade de la guerre avec l’Iran alors que les négociations visant à mettre fin à ce conflit de huit mois s’intensifiaient.

Alors que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, risque de faire l’objet d’une procédure de destitution au Congrès après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat la semaine dernière, le président Trump semble avoir pris en compte les préoccupations des électeurs, tandis que son vice-président, JD Vance, impute la lourde défaite républicaine à la guerre.

Les cours du Brent ont désormais reculé de 22 % depuis fin octobre. Cela soutient tant les marchés boursiers que obligataires, les indicateurs des anticipations d’inflation basés sur les marchés reculant en conséquence et le swap d’inflation américain à un an repassant sous la barre des 2,0 %.

La remontée du secteur technologique observée lundi s’est poursuivie sur les marchés asiatiques aujourd’hui, même après que le géant des puces électroniques Nvidia a perdu 4 % à la clôture lundi, sur fond d’allégations d’espionnage liées à une affaire impliquant son directeur général Jensen Huang .

Nvidia mène actuellement une enquête sur cette affaire et Trump affirme que le FBI s’en occupe, mais Huang insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas démissionner. Nvidia publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

Plus tard mardi, la société de centres de données CoreWeave, en difficulté , publiera ses résultats après la clôture, ce qui permettra de tester le sentiment du marché concernant son endettement et les répercussions des élections de mi-mandat sur le recul du secteur des centres de données.

Par ailleurs, l’attention se concentre aujourd’hui sur le lancement attendu de la tournée de présentation en vue de l’introduction en bourse d’Anthropic, leader de l’IA – après l’envoi d’un e-mail maladroit concernant la vente d’actions d’une valeur de près de 70 milliards de dollars, rapidement retiré pendant la nuit sans qu’aucune précision ne soit donnée sur ce qui aurait pu être incorrect.

Selon certaines sources, les estimations globales de la valorisation de l’entreprise se sont effondrées en seulement six semaines, passant d’environ 2 000 milliards de dollars initialement à un peu plus de 1 000 milliards de dollars.

Par ailleurs, les marchés se concentreront sur la publication aujourd’hui du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’octobre, qui devrait afficher une légère baisse du taux d’inflation sous-jacente mensuel à 0,2 %. La Chine a publié un nouveau rapport commercial retentissant , qui fait état d’un excédent commercial dépassant largement les 1 000 milliards de dollars cette année encore.

GRAPHIQUE DU JOUR

La hausse mensuelle des prix à la consommation aux États-Unis devrait s’être ralentie en octobre, même si les estimations des taux d’inflation annuels globaux resteront soutenues par les coûts élevés de l’énergie.

Le dernier rapport sur l’IPC sera publié mardi et devrait indiquer une hausse mensuelle de l’IPC de 0,3 %, contre 0,6 % en septembre. Il n’y aura pas de chiffre officiel en glissement annuel en raison de l’absence de rapport sur l’IPC en octobre 2025, suite à la fermeture des services publics survenue à cette époque.

Toutefois, les estimations indiquent que le taux global annuel pourrait se rapprocher du niveau actuel des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et, si l’on se base au moins sur cette mesure, cela signifie que les taux réels actuels de la Fed sont effectivement nuls.

Les taux d’inflation de l’IPC « de base » sont toutefois bien plus faibles — la dernière mesure s’établissant à 2,6 % — et même les chiffres d’octobre ne tiendront pas compte de l’impact de la chute de 22 % du prix du pétrole brut enregistrée depuis lors.

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE AUJOURD’HUI

IPC américain d’octobre (8 h 30 EST), adjudication d’obligations à 10 ans (13 h EST)

Interventions de Christopher Waller et Michelle Bowman (Fed), Lorie Logan (Fed de Dallas), Jeffrey Schmid (Fed de Kansas City) et Anna Paulson (Fed de Philadelphie)

Résultats des entreprises américaines: CoreWeave

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