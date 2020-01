Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Offre d'une filiale d'Altice sur Partner Communications en Israël Reuters • 29/01/2020 à 11:18









JERUSALEM, 29 janvier (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a confirmé mercredi que sa filiale israélienne HOT avait soumis une offre sur 100% du capital de son rival Partner Communications PTNR.TA , comme l'a rapporté le quotidien israélien Calcalist, qui évoque un montant supérieur à 3 milliards de shekels (788 millions d'euros). "Aucune décision définitive n'a été prise et il n'est pas sûr qu'une telle transaction aboutisse", a précisé Altice Europe dans un communiqué. HOT (Hot Telecommunication Systems Ltd), seule télévision câblée d'Israël, et Partner, deuxième opérateur mobile du pays, n'ont pas fait de commentaires. Les deux sociétés partagent le même réseau. S'il se concrétisait, ce rapprochement constituerait la première fusion d'importance dans le secteur des télécoms en Israël. Les sociétés israéliennes de télécoms ont vu leurs chiffres d'affaires et bénéfices plonger dans le sillage d'une grande réorganisation du secteur en 2012, marquée par l'entrée de nouveaux opérateurs mobiles et une concurrence accrue dans les services TV et internet. Partner connaît actuellement un changement de gouvernance. Le magnat israélo-américain des médias Haim Saban a cédé à la fin de l'an dernier sa participation de contrôle, désormais aux mains du conglomérat hongkongais Hutchison Whampoa 0215.HK . L'action Partner, qui a perdu 16% en 2019, prenait près de 4% mercredi à la Bourse de Tel Aviv. Sa capitalisation boursière s'élève à 2,8 milliards de shekels (735 millions d'euros), selon les données Refinitiv Eikon. (Steven Scheer, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.84%