Office Depot : regroupement d'actions le 30 juin

(CercleFinance.com) - Office Depot annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à un regroupement d'actions, à raison de 10 actions anciennes pour une nouvelle, regroupement qui sera effectif le 30 juin prochain, juste après la clôture de Wall Street. Ce regroupement, conforme à une résolution votée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 11 mai, ramènera ainsi le nombre d'actions composant le capital du distributeur de matériel et fournitures de bureau de 800 millions à 80 millions.

Valeurs associées OFFICE DEPOT NASDAQ -4.21%