OFCE : la productivité du travail en recul

(AOF) - La productivité du travail, c’est-à-dire la richesse créée par chaque salarié, a reculé de 3,6% en France entre fin 2019 et fin 2022, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Selon l’institut, cette chute est inédite car entre les années 2000 et 2010, la productivité française progressait de 0,85% par an en moyenne. Depuis la crise du Covid, " l’économie a donc quasiment perdu six points de productivité en trois ans ", explique le directeur adjoint du département analyse et prévisions de l’OFCE, Mathieu Plane.

Une tendance qui s'explique en partie par un rythme de création d'emplois supérieur à la production ces dernières années. C'est le cas dans les secteurs de la restauration, du BTP et des services à la personne, les aides budgétaires de l'Etat ont permis aux entreprises de recruter massivement.

Avec un record de 800.000 contrats signés en 2022, le succès de l'apprentissage explique également ce recul de la productivité. Par essence, un apprenti est moins productif qu'un salarié.

Le recours au chômage partiel imposé par la crise sanitaire et l'arrêt de certaines usines gourmandes en énergie sont les autres explications fournies par l'OFCE.