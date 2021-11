Oeneo vise une marge opérationnelle courante autour de 17%

(AOF) - Oeneo a réalisé au deuxième trimestre 2021-2022 un chiffre d’affaires de 81,4 millions d'euros, en croissance de 11,2% à taux de change constant, malgré une base de comparaison moins favorable qu’au premier trimestre. Cette performance, supérieure de 9,% au deuxième trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire, " s’appuie sur la très bonne dynamique de l’activité Bouchage, qui poursuit ses gains de marché au niveau mondial ".

" L'activité Elevage a été impactée par des vendanges plus tardives et beaucoup plus faibles cette année en Europe, notamment en France en raison des épisodes de gel printaniers " a précisé le spécialiste des bouchons et des tonneaux.

Le groupe prévoit de recueillir les fruits de cette croissance au niveau de la marge opérationnelle courante. Elle devrait se situer autour de 17% (vs 16% au premier semestre 2020-2021), malgré les tensions inflationnistes sur les matières premières, les coûts de production et logistique qui ont commencé à se faire sentir au cours de l'été et qui pèseront plus fortement au second semestre.

