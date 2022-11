Oeneo : un chiffre d'affaires de 84,9 millions d'euros au deuxième trimestre

(AOF) - Groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin, Oeneo réalise un solide deuxième trimestre 2022-2023, générant un chiffre d'affaires de 84,9 millions d'euros, en croissance de +4,3% (+2,7% à taux de change constant). Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 à 173,2 millions d'euros, en progression de 9,2% par rapport au premier semestre 2021-2022 (+8,2% à taux de change constant).

L'activité Bouchage a, quant à elle, ralenti en raison de vendanges plus précoces, de mises en bouteille moins importantes chez les clients (en rapport avec les faibles vendanges 2021) et de difficultés persistantes de la chaine logistique.

Sur ce trimestre, la performance a été tirée par l'activité Elevage qui bénéficie toujours de la reprise des investissements des viticulteurs, après l'attentisme des dernières années, notamment aux Etats-Unis.

Sur le semestre, les deux pôles contribuent positivement à la croissance et réalisent chacun le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de leur histoire.

Dans un contexte de marché actuellement marqué par les tensions inflationnistes significatives sur les matières premières, les coûts de production (dont l'énergie) et logistiques, le Groupe est attentif à maintenir une gestion rigoureuse des dépenses et appliquer les hausses de prix permettant d'atténuer l'impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci devrait ainsi être en légère croissance sur le semestre, avec un taux de marge maintenu au-dessus de 16% du chiffre d'affaires.

