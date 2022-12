Oeneo : son résultat net progresse de 21,2% au premier semestre

(AOF) - Dans un contexte économique marqué par des tensions inflationnistes sur les approvisionnements et sur les coûts de production, le Groupe Oeneo réalise une bonne performance semestrielle avec une croissance d'activité dynamique, une marge opérationnelle courante résiliente et une progression significative de son résultat net. Le groupe conserve également de solides équilibres financiers avec des capitaux propres élevés et un endettement financier net faible. Son résultat net part de groupe s'élève à 21,9 millions d'euros en hausse de 21,2%, représentant une marge nette de 12,6%.

Le résultat opérationnel courant 2022-2023 du groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin est en progression de 4 % à 29,1 millions d'euros démontrant la capacité du Groupe à résister à la hausse conjoncturelle du prix des matières premières et des coûts de production (dont l'énergie) et logistiques.

" Les hausses des prix de ventes et l'optimisation permanente des dépenses d'exploitation ont permis d'atténuer en partie l'impact de ces facteurs inflationnistes et de conserver une marge opérationnelle élevée à 16,8% du chiffre d'affaires ", explique la société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin.

Son résultat opérationnel ressort à 28,7 millions d'euros en hausse de 14,9%, en progression plus rapide que le chiffre d'affaires, après des charges nettes non courantes de -0,4 million d'euro sur ce semestre.

En outre, sur ce semestre, sa trésorerie générée par l'activité ressort à 2,1 millions d'euros, largement atténuée, comme chaque année, par le pic saisonnier du besoin en fonds de roulement au 30 septembre (+32,0 millions d'euros par rapport au 31 mars 2022).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.