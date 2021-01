Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oeneo : recul de 5,2% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 22/01/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Oeneo annonce avoir enregistré sur son troisième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 65,4 millions d'euros, en recul de 5,2% (-4,3% à taux de change constant), une activité 'continuant de se situer au-dessus des attentes initiales'. Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires à neuf mois à 196,6 millions d'euros, en recul de 7,3% (-6,2% à taux de change constant), le groupe estimant que le quatrième trimestre devrait s'inscrire dans la continuité du troisième. Dans cette période inédite, Oeneo explique 'continuer de s'appuyer notamment sur sa couverture internationale complète pour saisir toutes les opportunités commerciales et renforcer ses parts de marché, tout en s'attachant à optimiser ses charges opérationnelles'.

Valeurs associées OENEO Euronext Paris 0.00%