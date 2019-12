Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oeneo : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF Cercle Finance • 10/12/2019 à 16:07









(CercleFinance.com) - Banque Hottinguer, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de la SAS Caspar, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Oeneo, au prix de 13,50 euros par action. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 23.593.195 actions non détenues par lui, représentant 36,27% du capital. Il a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Il se réserve aussi la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions dans la limite de 7.077.958 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre. La cotation des actions Oeneo sera reprise le 11 décembre.

Valeurs associées OENEO Euronext Paris 0.00%