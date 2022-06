Oeneo : Midcap reste à Conserver

(AOF) - Midcap a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 15,5 euros sur Oeneo après la publication par le groupe de résultats annuels globalement conformes à ses attentes. Le broker souligne que, du fait du maintien d'une très forte progression des volumes au second semestre et de son fort pricing power, Oeneo est parvenu à bien absorber la hausse des prix des matières premières et la dérive des coûts de production (doublement des prix de l'électricité en Espagne, triplement au Portugal).

Le contexte " matières premières " inflationniste incite cependant le bureau d'études à demeurer prudent sur ses estimations de marges, le relèvement des prix de ventes devenant plus compliqué à négocier avec les clients.

Midcap rappelle néanmoins que le groupe poursuit une stratégie très appuyée de création de valeur, en poussant en permanence son mix produit vers le haut de gamme et en rehaussant ses prix de vente pour mieux absorber la hausse des coûts de production.

AOF - EN SAVOIR PLUS

