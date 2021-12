Oeneo : Midcap Partners dégrade sa recommandation à Conserver

(AOF) - Midcap Partners dégrade sa recommandation sur Oeneo d'Achat à Conserver tout en maintenant son objectif de cours à 14,5 euros. Le broker a salué la remarquable performance opérationnelle en Bouchage. Le résultat opérationnel courant de la division a bondi de 53,1% (19,7% du chiffre d'affaires). Il tire à lui seul la performance du groupe, souligne l'analyste.

Ce dernier écrit que la hausse des coûts des matières premières (bois principalement en Elevage, microsphères et liants en Bouchage alors que les prix du liège remontent légèrement), celle des prix de l'énergie (particulièrement pour le site Diam en Espagne) et l'inflation des coûts logistiques apparues au cours de l'été l'amènent à adopter un scénario très conservateur au plan des marges pour le second semestre.

La marge du Pôle Bouchage risque en effet de ne pas s'améliorer entre le premier et le second semestre et ainsi s'afficher en net retrait par rapport aux 23,1% extériorisés au second semestre 2020-2021.

