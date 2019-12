OENEO : la rentabilité a progressé au premier semestre

La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice.

Le groupe entend poursuivre sa dynamique au second semestre en s'appuyant sur sa performance commerciale globale et en bénéficiant de la détente progressive du prix du liège.

Les deux divisions ont contribué à cette performance. La Division Bouchage délivre une croissance à 2 chiffres, toujours portée par le succès mondial des bouchons Diam en forte progression volume et valeur. La Division Elevage affiche une belle dynamique en particulier dans ses activités de Tonnellerie.

(AOF) - Le spécialiste des bouchons et des tonneaux Oeneo a réalisé au premier semestre de son exercice 2019/2020 un résultat net, part du groupe, en hausse de 35,8% à 14,8 millions d'euros. Le résultat net a progressé de 26% à 16 millions. Le résultat opérationnel courant a progressé de 26% à 23,3 millions, soutenu par la division Bouchage. Cette dernière a bénéficié des actions commerciales mais aussi des mesures d'optimisation de la productivité. Oeneo a ainsi permis une meilleure absorption des coûts toujours élevés du liège. La marge opérationnelle courante a atteint 16%, en hausse de 2 pts.

