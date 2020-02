Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oeneo : l'OPAS démarre le 6 février Cercle Finance • 05/02/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Oeneo, déposé par Banque Hottinguer, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB pour le compte de Caspar, sera ouverte du 6 au 19 février 2020 inclus. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 13,50 euros par action, la totalité des 23.591.523 actions non détenues par lui, représentant 36,27% du capital, et a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, un retrait obligatoire. Une procédure semi-centralisée par Euronext Paris est mise en place afin de permettre la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage des actionnaires vendeurs. Il fera connaître les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.

Valeurs associées OENEO Euronext Paris +0.15%