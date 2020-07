OENEO : l'activité retrouve progressivement un niveau pré-Covid

(AOF) - Oeneo a enregistré au premier trimestre, clos fin juin, un chiffre d'affaires en recul de 15,2% à 68,3 millions d'euros, dont 49,6 millions (-14,3%) dans le bouchage et 18,7 millions (-17,8%) dans l'élevage (tonneaux). A taux de change constant, le repli de l'activité du groupe est ressorti à -14,2%. Depuis l'allégement des mesures de confinement, l'activité du groupe retrouve progressivement un niveau pré-Covid. Les vendanges précoces, attendues dans l'hémisphère Nord cette année, accélèrent désormais la reprise des commandes dans les deux divisions.

Au regard des tendances actuelles, Oeneo confirme son scénario d'une reprise progressive qui permettra d'atténuer sensiblement le recul du chiffre d'affaires sur l'exercice entier.

