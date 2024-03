Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oeneo: impressionnant toboggan baissier de 10 séances et -9% information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Oeneo inscrit un nouveau plancher annuel vers 9,12E au sortir d'un impressionnant toboggan baissier de 10 séances (et -9% de perte cumulées).

Mais le titre aligne en fait 19 séances de baisse sur 21 depuis le 28 février (pullback sous 11,3E) et chute au sein d'un canal d'une régularité impressionnante depuis le 'gap' ouvert sous 14E le 2 octobre 2023.

Parti de 16,5E le 24 août 2022, Oeneo qui chute de -45% depuis ce sommet, pourrait tout prochainement retracer le support long terme des 8,92E du 16 mars 2020 et s'il passe au travers, retracer éventuellement le plancher crucial des 8,03E du 6/12/2018.





