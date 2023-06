Oeneo enregistre un résultat net annuel record

(AOF) - Société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin, Oeneo gagne 1,74% à 14,60 euros au lendemain de la publication de solides résultats annuels pour 2022-2023. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%. Sa marge opérationnelle courante ressort à 15,7% du chiffre d'affaires, en ligne avec ses prévisions. Le résultat opérationnel s'élève à 52,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,1%. Oeneo enregistre un record en dégageant un résultat net en hausse de 10,8%, à 41,2 millions d'euros contre 37,1 millions d'euros en 2021-2022.

Le chiffre d'affaires 2022-2023 d'Oeneo s'élève à 348,2 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la Division "Bouchage" est en hausse de +5,1% à taux de change constants, à 244,5 millions d'euros. Cette progression a été essentiellement portée par l'évolution du mix produit vers le haut-de-gamme, et par les hausses de tarifs passées sur l'exercice. Le Groupe a commercialisé plus de 2,54 milliards de bouchons en liège en 2022-2023, désormais présent dans plus de 85 pays.

Cette Division anticipe un ralentissement de ses ventes dans les segments les plus bataillés en entrée de gamme et va donc poursuivre en 2023-2024 sa stratégie centrée sur les bouchons haut de gamme, moins sensibles au contexte économique et à l'attentisme des clients. Le Groupe continuera d'adapter sa grille tarifaire pour préserver sa marge brute et sa rentabilité opérationnelle courante.

Le chiffre d'affaires de la division "Elevage" est en hausse de +8,7% à taux de change constants, à 103,7 millions d'euros. Cette progression s'appuie notamment sur la reprise de l'activité aux Etats-Unis et sur le maintien d'une activité solide en Europe.

La marge opérationnelle courante ressort à 11,6% au même niveau que l'exercice précédent. La hausse des volumes et les ajustements tarifaires ont permis de compenser la forte hausse des coûts d'approvisionnement, notamment de la matière bois.

Sur l'exercice 2023-2024, la Division "Elevage" entend consolider son niveau d'activité record et poursuivre la mise en œuvre de ses leviers d'amélioration opérationnelle pour optimiser la rentabilité dans ce contexte exigeant.

Les capitaux propres s'élèvent à 343 millions d'euros contre 338,6 au 31 mars 2022.

Le free cash-flow s'établit ainsi à 21,5 millions d'euros en légère augmentation, affecté en partie au remboursement de la dette bancaire à hauteur de 12,3 millions d'euros et au paiement des intérêts pour 1,4 millions d'euros.

La bonne situation financière et la génération de cash-flow structurelle du Groupe amène le Conseil d'Administration à proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende de 0,70 euro par action (0,35 euro à titre ordinaire et 0,35 euro à titre exceptionnel) au titre de l'exercice 2022-2023.

