OENEO dépasse le prix de l'offre amicale

Le fabricant de bouchons et tonneaux pour le vin et les spiritueux avait dévoilé le 4 décembre au soir des résultats semestriels solides.

Oeneo affiche un bilan flatteur. En Bourse hier soir, sa capitalisation a bondi de 40,8% depuis le début de l'année et de 923% en dix ans.

(AOF) - Suspendu depuis le 5 décembre, Oeneo bondit de 13% à 13,66 euros pour dépasser le prix de l'offre amicale formulée par Rémy Cointreau. Andromède (une société contrôlée par la famille Hériard Dubreuil, actionnaire principal de Rémy Cointreau), actionnaire principal du fabricant de tonneaux à hauteur de 63,1% du capital, a annoncé son intention via une autre société, Caspar, qu'il détient à 96,3%, de racheter les actions en circulation.

