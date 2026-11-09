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OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2026 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
information fournie par Actusnews 09/11/2026 à 18:05

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Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 02/11/2026 FR0000052680 25 8,84 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 03/11/2026 FR0000052680 731 8,82 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 03/11/2026 FR0000052680 235 8,84 LNEQ
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 04/11/2026 FR0000052680 69 890 8,72 LNEQ
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 04/11/2026 FR0000052680 225 8,74 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 05/11/2026 FR0000052680 249 8,80 LNEQ
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 05/11/2026 FR0000052680 83 8,80 CEUX
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 05/11/2026 FR0000052680 450 8,79 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 06/11/2026 FR0000052680 22 8,82 XPAR

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

  • Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.
  • L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance
Philippe Doray
Directeur Administratif et Financier
+33 (0) 5 48 17 25 29 		Guillaume Le Floch
Analystes – Investisseurs
+33 (0) 1 53 67 36 70 		Fatou-Kiné N'Diaye
Presse – Media
+33 (0) 1 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lm9uaclpYpqYyXKaaMdpbpNlmWZmm2CammmWmmqcZcycaHFmxW2XasiSamlimGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101316-cp-oeneo-rachat-actions-2-au-6-novembre-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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OENEO
8,780 EUR Euronext Paris 0,00%
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