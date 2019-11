OENEO : croissance organique de 9,5% au premier semestre

La croissance enregistrée et l'optimisation des processus de production permettront une meilleure absorption des coûts toujours élevés des matières premières consommées (notamment du liège).

(AOF) - Oeneo a réalisé un premier semestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 143 millions d'euros, en hausse de +9,5% (+9,4% à périmètre et à taux de change constants). La Division Bouchage confirme sur le semestre sa bonne dynamique avec une croissance à deux chiffres (+10,9%), accélérée par un très bon deuxième trimestre avec des ventes Diam toujours très bien orientées. La Division Elevage réalise également un bon premier semestre, avec une croissance solide de +7,2% sur la période.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.